استرداد أراضي أملاك الدولة بأبوصوير وفايد في الإسماعيلية (صور)

قامت الأجهزة التنفيذية في محافظة الإسماعيلية باسترداد عدد من قطع أرض مباني أملاك دولة، بمساحة إجمالية 2799م2، وتم التحفظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها مرة أخرى، للتعامل معها طبقًا للوائح والقوانين وتحقيق الاستفادة العظمى منها.

استرداد قطعة أرض بفايد

وقامت لجنة استرداد الأراضي في محافظة الإسماعيلية برئاسة اللواء مجدي عناني معاون المحافظ للمتابعة ورئيس لجنة استرداد الأراضي، باسترداد أراضي بمساحة ٢٤٣م٢ بما عليها من مباني من أحد المواطنين ناحية أبوصوير البلد عزبة دقنيش، وكذلك استرداد مساحة ٢١٥١م٢ بما عليها من مباني من أحد المواطنين بشارع الترعة قمة فايد.

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

استرداد قطعة أرض بجبل فايد

كما تم استرداد أراضي بمساحة ٢٥٧م٢ بما عليها من مباني من أحد المواطنين بشارع جبل فايد، واسترداد أراضي بمساحة ١٤٨م٢ بما عليها من مباني من أحد المواطنين بشارع جبل فايد، وتبلغ القيمة السوقية لأراضي المستردة ٥ مليون و٣٥٥ ألف جنيهًا تقريبًا.

متابعة الحفاظ على الأراضي

وتم تكليف الوحدة المحلية للمركز والمدينة، بالحفاظ على الأراضي وما عليها من مباني ومنع التعدي عليها.

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

وصرح اللواء مجدي عناني معاون محافظ الإسماعيلية للمتابعة ورئيس لجنة استرداد الأراضي، بأنه تم تكليف الوحدة المحلية بالتنبيه على المواطنين الشاغلين للوحدات السكنية بتحصيل المستحقات المالية، طبقًا لقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ اللجنة العليا لتقنين الأراضي رقم ٥٦٢ بالمحافظة حق انتفاع لحين فتح باب التقنين.

وكذلك تكليف حساب بيع الأراضي بتحصيل المبالغ المالية المستحقة للحساب حتى تاريخ استلام الأرض، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال ذلك بالحجز الإداري أو غيرها من الطرق لاسترداد أموال الدولة وتكليف الشئون القانونية بمتابعة الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة من أيِّ تعدِّ وتعظيم الاستفادة منها، وتنفيذًا لتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة في اجتماعاتها الدورية باسترداد الأراضي بما عليها واحتفاظ الدولة بالمنشآت الموجودة لصالحها، طبقًا للقانون لكلًا من المعتدين على الأراضي والمتقاعسين عن السداد والرافضين الدخول في دورة التقنين للردع.

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