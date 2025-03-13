خبراء بالأمم المتحدة يتهمون الاحتلال بارتكاب إبادة جماعية وعنف جنسي في غزة

اتهم خبراء في الأمم المتحدة، اليوم الخميس، دولة الاحتلال الإسرائيلي، بارتكاب أعمال إبادة جماعية وعنف جنسي في قطاع غزة.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في بيان أمس الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 48.515 شهيدا، و111.941 مصابا منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023.

حصيلة جديدة لضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع

وجاء في التقرير اليومي لوزارة الصحة الفلسطينية أنه "وصل مستشفيات قطاع غزة اليوم 12 شهيدا بينهم 5 شهداء تم انتشالهم من تحت الأنقاض، و7 شهداء جدد، إلى جانب 14 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية".

وقالت الوزارة "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأهابت بذوي شهداء ومفقودي الحرب بضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.

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