الخميس 13 مارس 2025
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خارج الحدود

مصر تعرب عن تقديرها لتصريحات الرئيس الامريكي بشأن قطاع غزة

وزير الخارجية بدر
وزير الخارجية بدر عبد العاطى، فيتو

أعربت جمهورية مصر العربية عن تقديرها لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أدلى بها يوم ۱۲ مارس ۲۰۲۵ اثناء لقائه مع مايكل مارتن رئيس الوزراء الأيرلندي بشأن عدم مطالبة سكان قطاع غزة بمغادرته.

أهمية تجنب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع

وأكدت مصر خلال بيان لوزارة الخارجية أن هذا الموقف يعكس تفهمًا لأهمية تجنب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، وضرورة العمل على إيجاد حلول عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية.

وفي هذا السياق، تشدد مصر على أهمية البناء على هذا التوجه الإيجابي لدفع جهود إحلال السلام في الشرق الأوسط، وذلك من خلال تبني مسار شامل يستند إلى رؤية واضحة تحقق الاستقرار والأمن لكافة الأطراف. 

 مبادرة الرئيس ترامب لإنهاء الصراعات الدولية وإحلال السلام 

وترى مصر أن مبادرة الرئيس ترامب لإنهاء الصراعات الدولية وإحلال السلام بما في ذلك في الشرق الأوسط يمكن أن تمثل إطارًا عمليًا للبناء عليه والعمل المشترك لتحقيقه، وبما يراعي تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته
المستقلة على حدود ٤ يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.

دعم جميع المبادرات الجادة التي تهدف إلى تحقیق سلام عادل

وتؤكد مصر على التزامها الراسخ بدعم جميع المبادرات الجادة التي تهدف إلى تحقیق سلام عادل وشامل في المنطقة، فإنها تدعو كافة الأطراف الدولية والإقليمية إلى تكثيف الجهود لدفع عملية التسوية السلمية، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة.

 

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