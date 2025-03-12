وزير الخارجية يتوجه إلى الدوحة لمتابعة مخرجات القمة العربية

توجه بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة صباح يوم الأربعاء إلى الدوحة.

عبد العاطي متابعة مخرجات القمة العربية غير العادية

وتأتى زيارة وزير الخارجية لمتابعة مخرجات القمة العربية غير العادية التي عقدت في القاهرة والاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة حول الخطة العربية للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة.

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