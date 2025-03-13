أزمة مباراة القمة.. متى نطبق القانون واللوائح؟!

أرجو أن يصبح شعار "مصر فعلًا فوق الجميع" واقعًا في كل أمور حياتنا.. ولن يتحقق ذلك إلا بالتزامنا بالقانون دون تفرقة أو استثناء.. فليس معقولًا أن تتسبب مباراة فريقين حتى ولو كان بحجم الأهلى والزمالك في هز صورة مصر، وتحكيمها المحلي لكرة القدم في المحافل الدولية، فالاعتراض على التحكيم بدعة لا تراها إلا في الملاعب المصرية ومن الأندية المصرية..

فكيف يحدثنا الأهلى عن المبادئ ثم لا يحترم تلك المبادئ بل يقرر فجأة ودون مقدمات التراجع عن لعب مباراة قمة مع غريمه التقليدي الزمالك؟! أليست ممارسة النفوذ على التحكيم هى السبب في إضعاف هذا التحكيم وهز الثقة فيه؟!

وهل يمكن لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أن يفعل شيئًا لرد الاعتبار للقوانين واللوائح المنظمة لمباريات كرة القدم في مصر، وأن يجعل القانون فعلًا فوق الجميع حتى ولو كان الأهلى الذي أحمل له كل التقدير!

تصريحات الوزير أشرف صبحي بعد حضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الأفريقي “كاف”، والتي تزامنت مع أزمة مباراة القمة 130 بين الأهلي والزمالك هي رسالة مهمة أرجو أن يعقبها إجراءات على الأرض، حتى ولو كانت عقوبات صارمة ضد كل من يخالف اللوائح والقوانين حتى ولو الأهلي؛ فمصر يجب أن تبقى فوق الجميع وأكبر من الجميع.. لكن كيف يتحقق ذلك بينما هناك من يرى نفسه فوق القانون؟!

ثم لماذا ينتظر وزير الشباب والرياضة عقد جلسة مع محمود الخطيب رئيس الأهلى، ولماذا تأجيل لقاء ناديه مع الزمالك لحين استقدام طاقم حكام سعودي لإدارتها، وهو المقترح الذي اصطدم برفض مجلس الزمالك، وهل يليق بنادي المباديء أن يهدد بعدم استكمال الدوري المصري؟

وهل يمكن لشيء من هذه المهازل أن يحدث في دوريات أوروبا أو حتى أفريقيا التي تفوقت في اللعبة الأولى وحرمتنا من إحراز أي بطولة قارية منذ سنوات.. أليس ذلك نتاج فشل المنظومة برمتها والوقوع تحت تأثير نفوذ بعض الأندية وغياب العدالة والشفافية في ملاعبنا؟!



يا سادة.. المبادئ لا تتجزأ.. وإذا كانت التحكيم المحلى غير ذي ثقة ولا مصداقية فلنلغي البطولات المحلية كافة حتى نجد حلًّا جذريًا يعيد لهذا التحكيم اعتباره ومصداقيته حتى يعود الانضباط لملاعبنا.. ثم أين اتحاد الكرة ورابطة الأندية ولجنة الانضباط مما يجري..

أليس الاتحاد الدولى "فيفا" سلطة تفعل ما تراه في وجه حكومات دول لا تملك إلا الانصياع لقرارات الفيفا وسلطانه؟! وماذا سيفعل إذا فعلها الأهلى وانسحب من الدوري ردًا على العقوبات التي ستفرض عليها نتيجة تخلفه عن مباراة الزمالك التي كان كان مقررًا لإقامتها أمس الأول!

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