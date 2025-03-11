صناع الدراما والهزيمة!

رمضان شهر الروحانيات والتأمل والانتصارات.. هذا ما تعرف ذاكرة الأمة تاريخيًا عن فضائل هذا الشهر الكريم، لكنه صار في عصرنا هذا شيئًا مغايرًا تمامًا؛ ذلك أنه رغم ما تعانيه أمتنا العربية والإسلامية من تحديات وجودية تكاد تعصف بها..

وفي الوقت الذي تستباح فيها أرضهم ودماؤهم ويتحدث عدوهم صراحة عن رغبته في التهام أرضهم واستباحة سيادتهم كما قال رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي بوعاز بيسموت إن بلاده لن تسمح بظهور قوة عسكرية في سوريا بعد سقوط بشار الأسد، وإن دمشق يجب أن تكون تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، ذلك أن سوريا هي جسرنا للوصول إلى الفرات وسوف نصل إلى العراق وكردستان في المستقبل..

هكذا يصرح قادة إسرائيل ولا يلقى العرب بالًا لما يقولون! أتدرون لماذا؟! والجواب ببساطة: لأنهم أمنوا عقابنا فأساءوا الأدب.. وكيف أمنوا العقاب.. لأنهم درسوا وفهموا نفسية شعوبنا.. وقرأوا وحللوا مضامين رسالة إعلامنا فوجدوها غارقة في التفاهة وبعيدة تمامًا عن الواقع والقضايا الجوهرية..

وها هي الصحفية الإسرائيلية ساندرى بيرى عبّرت -في فيديو قصير بثته إحدى المنصات أخيرًا- عن دهشتها وإعجابها بدور الإعلام العربي الرسمي في تشويه صورة رمضان.. فتقول إن 37 مسلسلًا رمضانيًا تعرض على الشاشات الصغيرة وتصل إلى ملايين المنازل في العالم العربي؛ ففي شهر رمضان حيث تبلغ المشاهدات ذروتها، وهنا تضع بيري يدها حقيقة مرة؛ إذ أكدت أنها مرّت على مضمون تلك المسلسلات فلم تجد أيًّا منها يشير إلى إسرائيل من قريب ولا من بعيد..

كما لم تجد أي مسلسل يشير إلى غزة وما حصل فيها من ويلات الحرب والدمار.. الإعلام العربي حقق المعجزة هكذا علّقت متفاخرة ومشيدة وقالت إنه في الماضي كان العدو الصهيوني هو محور مسلسلات الجاسوسية والمقاومة، واليوم اختفى ذلك تمامًا، ففي 37 مسلسلًا لا أثر لفلسطين.. لا غزة، لا نكبات، لا حروب.. لا مؤامرات، لا مواجهات!



إنه شهر رمضان دون إسرائيل وكأن الاحتلال لم يكن يومًا جزءًا من القصة!



أما ثالثة الأثافي فإن الصحفية الإسرائيلية لم تكتف بالمراقبة والتحليل لمضامين إعلامنا العربي الغارق في تغييب العقول وتزييف الوعي بل إنها اتصلت بأحد اصدقائها في العالم العربي وقالت مهنئة لهم: رمضان كريم!



فمتى يصبح رمضان شهر الصيام عن الغفلة.. عن التزييف.. عن تجاهل الأولويات وتغييبها عن قصد أو جهل.. وهل نفطر على حقيقة أننا أمة تجهل تاريخها وأولوياتها وأن نبقى صائمين عنها للأبد؟!

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