الساحر الإفريقي يتصدر بعد الفوز المثير لريال مدريد، والنشطاء: أنشيلوتي يصاحب قائد كتيبة الجن

تصدر "الساحر الإفريقي" تريند مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ادعي البعض أنه أنقذ الحظ نادي ريال مدريد، أمس الأربعاء، وجاء فوز ريال مدريد على أتليتكو بركلات الترجيح، ليحسم ريال مدريد الفوز بنتيجة (4-2)، وتأهله للدور الربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

أنشيلوتي يصاحب الساحر الإفريقي

وجاء فوز ريال مدريد لينقذ المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي من هجوم منتظر من جماهير الكرة وسائل الإعلام بسبب قرار سابق له، كما تسبب إلغاء ركلة جزاء جوليان ألفاريز أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، في إنقاذ أنشيلوتي أيضًا، ما دفع النشطاء للحديث عن مرافقة أنشيلوتي لـ "الساحر الإفريقي".

مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي، فيتو



وكان أحمد حسام "ميدو"، لاعب الزمالك والمنتخب السابق، قد زعم أن "كارلو أنشيلوتي معه ساحر أفريقي يرافقه بشكل مستمر"، قائلًا: "أنا لا أمزح. أنشيلوتي يؤمن بالسحر، ولا يزال هذا الساحر معه".

أثار حديث "ميدو" عن الساحر الإفريقي الذي يلازمه المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، ردود أفعال واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

أنشيلوتي يصاحب قائد كتيبة الجن

علق البلوجر محمود نصر الله فقال: "اللي مع انشيلوتي دة مش ساحر افريقي، دة قائد كتيبة الجن، أنا أول مرة أشوف ضربة جزاء بتتلغي بالشكل دة".

وقال أحد النشطاء: " العالم كله مستغرب السيناريوهات العجيبه اللي بتحصل مع ريال مدريد وبتصب في صالحه وساعات بتنقذ كارلو من أخطائه ذات نفسه.. كارلو انشيلوتي مع الساحر الأفريقي بتاعه قبل كل ماتش".

إلغاء ركلة جزاء محققة من ألفاريز، فيتو



ورد البلوجر أحمد علي قائلًا: "اللي حصل ده جنان فعلا شكلنا كده للأسف مش هنقدر على أنشيلوتي خلاص وهيجدد وهيقعدلنا لغاية ما نعتزل تشجيع النادي أحنا الأول".

وقال البلوجر مشاري الحربي عن ركلة جزاء ألفاريز التي ألغيت: "قانونيا لمستين من نفس المسدد.. تلغى ركلة جزاء وتحتسب خطأ غير مباشر! حالة قانونية بس نادرة.. ابحث عن الساحر الأفريقي".

البلوجر عمر عماد: "الموضوع تخطي الساحر الإفريقي حرفيا أنشيلوتي معاه كتيبة جن.. مفيش سيناريو كدا هو حرفيًا سيناريوهات الكرة خلصت، كل مرة نقول خلاص ويطلع في حاجة أعجب من اللي قبلها، والفكرة أن أحنا مبنتعلمش...".

ميدو يؤكد مصاحبة أنشيلوتي لكتيبة من الجن

جدير بالذكر أن أحمد حسام ميدو ظهر في لقاء تليفزيوني، قبل عامين، وزعم أن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي يستعين في عمله بساحر إفريقي، يلازمه أينما رحل وارتحل، وأعاد ميدو ذلك التصريح منذ يومين.

رسمة تخيلية عبر الذكاء الاصطناعي لصورة الساحر الإفريقي مع أنشيلوتي، فيتو

وادعى ميدو في تصريحاته السابقة عن أنشيلوتي أن "هذا الساحر يقوم بعمل بعض الأشياء التي تسهل على أنشيلوتي تحقيق الفوز، مع كافة الفرق التي تولى تدريبها"، وأشار ميدو إلى أن هذه "المعلومة وصلته من أناس عملوا بشكل مباشر مع أنشيلوتي".

وعاد ميدو لتكرار نفس المزاعم، خلال ظهوره، الإثنين الماضي، في برنامج "الخطوة التاسعة" على قناة الرابعة الرياضية العراقية، حيث قال إن: "أنشيلوتي معه ساحر إفريقي، هذه معلومة مؤكدة، هناك شخص يعمل معه من إفريقيا".

وادعى ف ميدو أن "أنشيلوتي يؤمن بالسحر، لكن هذا ليس معناه أنه سر فوز ريال مدريد في الدقائق الأخيرة من المباريات، وإن كان هذا الساحر يرافقه دائمًا وحتى الآن، أنا لا أمزح في حديثي".

وزعم أحمد حسام "ميدو" في حديثه أن "أنشيلوتي لا يقدر على الاستغناء عن هذا الساحر، كل من عمل مع هذا المدرب يعلم ذلك، وإن كان كلامي ليس معناه أنه سبب انتصارات ريال مدريد".

ورغم ما قاله ميدو وعدد من النشطاء إلا أن نشطاء ونقادا رياضيين آخرين أكدوا أنه لا دليل حقيقي على استخدام السحر في ملاعب كرة القدم، فلو كان أنشيلوتي بالفعل يتعامل بالسحر، لحقق لقب دوري الأبطال مع سان جيرمان، أو بايرن ميونخ، أو توج نابولي بلقب إيطاليا على أقل تقدير، أو حتى أخرج إيفرتون من كبوته، ولو كان يتعامل بالسحر لفاز بجميع الألقاب، واعتبروا كل ما تردد في هذا السياق مجرد مزاعم وادعاءات؛ من باب الغيرة والمنافسة والمكايدة!!



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.