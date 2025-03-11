شيلني وأشيلك، رسالة غامضة من ميدو لمسئولي الكرة قبل مباراة الأهلي والزمالك تثير الجدل

وجه أحمد حسام "ميدو"، عضو لجنة النخطيط لقطاع كرة القدم بنادي الزمالك، رسالة غامضة لمسئولي الكرة في مصر، وذلك بشأن إدارة المنظومة الكروية، ومن وصفهم بـ "عودة الوجوه القديمة للساحة"، وذلك قبل ساعات قليلة من إنطلاق مباراة القمة بين الزمالك والأهلي.

رسالة غامضة من ميدو تثير الجدل قبل مباراة القمة

وأشار أحمد حسام ميدو إلى أن المنظومة الكروية المصرية تدار بأسلوب الموائمات "شيلني وشيلك"، مؤكدًا على أن "الجميع متضرر" من هذه السياسة.

وقال أحمد حسام ميدو في رسالته الغامضة التي وجهها لـمسئولي الكرة في مصر: "عندما عادت الوجوه القديمة إلى الساحة مرة أخرى عادت فلسفة الإدارة بأسلوب شيلني وأشيلك!! اللي بيشيل هي منظومة الكورة في مصر… الجميع متضرر!!"



أثارت رسالة ميدو الغامضة جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك التي تقام مساء اليوم على استاد القاهرة الدول، وخاصة بعد أزمة التحكيم الأحنبي التي أثارها النادي الأهلي.

جماهير الكرة يترقبون مباراة القمة بين الأهلي والزمالك



الجدير بالذكر أن أنظار جماهير الكرة في مصر تتجه إلى استاد القاهرة الدولي، حيث تقام، مساء اليوم الثلاثاء، مباراة القمة 130 بين قطبي الكرة في مصر الأهلي والزمالك، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثانية في بطولة الدوري المصري الممتاز.

جماهير الكرة يترقبون مباراة الأهلي والزمالك، فيتو



وبينما يترقب جميع عشاق الكرة المصرية لقاء القمة بين الزمالك والأهلي، اليوم، لكن اللقاء يحيطه عدد من الأزمات، التي جعلت الأجواء تبدوا مشتعلة، ومن أهم الأزمات التي تواجه مباراة قمة اليوم أزمة طاقم تحكيم المباراة، حيث يطالب الأهلي حكام أجانب لتحكيم المباراة.

إجتماع طاريء لمجلس إدارة الأهلي



وعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعًا طارئًا، صباح اليوم الثلاثاء، لاتخاذ ما يراه مناسبًا من قرارات للحفاظ على حقوق النادي الأهلي بشأن أزمة تحكيم مباراة القمة.

أزمة طاقم تحكيم الأهلي والزمالك، فيتو



وجاء الاجتماع الطاريء لمجلس إدارة النادي الأهلي بعد قرار اتحاد الكرة بإسناد مباراة القمة إلى طاقم تحكيم مصري، بقيادة الحكم محمود بسيوني، حيث أكد الأهلي أنه طالب في بيان سابق له بضرورة تعيين طاقم تحكيم أجنبي للمباراة.

وأرسل الأهلي خطابًا، أمس الاثنين، للاتحاد المصري لكرة القدم، يطلب فيه من التأكيد على إقامة مباراة القمة في وجود طاقم تحكيم أجنبي، وأن يتحمل اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة مسئولياتهما تجاه أي رؤى أخرى تنال من نجاح المسابقة واستكمالها في أجواء عادلة.

وذكر الخطاب الذي وجههه الأهلي لاتحاد الكرة "أن المعلومات التي وردت إلى النادي الأهلي من الأطراف المعنية تشير إلى قيام رابطة الأندية المحترفة بإبلاغ اتحاد الكرة بتحملها كافة التكاليف المالية لاستقدام الحكام الأجانب، خاصة أن النادي رفع عشرات المذكرات لاتحاد الكرة من قبل، طالبًا فيها تطوير منظومة التحكيم وإيقاف الأخطاء التحكيمية "الفجة" التي تؤثر في نتائج المباريات دون جدوى."

موعد مباراة الأهلي والزمالك



وأبدى الأهلي، أسفه الشديد لعدم التنسيق الكامل في هذا الشأن، بين اتحاد الكرة والرابطة، بما يضمن ما وصفه بـ "العدالة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وإقامة مباراة القمة في وجود تحكيم أجنبي."

موعد مباراة الأهلي والزمالك، فيتو



يذكر أن مباراة الأهلي والزمالك تتنطلق، اليوم الثلاثاء، في التاسعة والنصف مساءً، وتقام على ستاد القاهرة الدولي، ويتم نقل المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.



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