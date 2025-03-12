الأربعاء 12 مارس 2025
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محافظات

محافظ الغربية يفتتح المرحلة الثانية لقسم الأورام بطنطا

محافظ الغربية يفتتح
محافظ الغربية يفتتح المرحلة الثانية لقسم الأورام بطنطا

افتتح اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية المرحلة الثانية من قسم أورام الأطفال بمركز أورام طنطا والتي تم إنشاؤها بتكلفة 2 مليون جنيه لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للأطفال المصابين بالسرطان.

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جاء ذلك في إطار جهود الدولة لدعم وتطوير القطاع الصحي، جاء ذلك بحضور  الدكتور إسحاق جميل نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة والدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بـ محافظة الغربية والدكتور محمد شوقي الموافي مدير مركز أورام طنطا، ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا.

 

وأكد محافظ الغربية  أن افتتاح هذه المرحلة يأتي ضمن خطة الدولة لدعم وتطوير المنشآت الصحية خاصة تلك التي تقدم خدماتها للأطفال المرضى، مشيرًا إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بمرضى الأورام وتعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تقديم أفضل رعاية صحية لهم.

وأضاف محافظ الغربية  أن المرحلة الجديدة تضم 8 غرف داخلية مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية بإجمالي 20 سريرًا ليصل العدد الإجمالي لأسرة القسم بعد المرحلتين الأولى والثانية إلى 37 سريرًا لخدمة الأطفال مرضى السرطان.

وأشار المحافظ إلى أن المرحلة الأولى من القسم التي تم افتتاحها في يناير الماضي تضمنت 17 سريرًا و5 أسرة للعناية المركزة مزودة بأحدث الأجهزة الطبية مثل أجهزة التنفس الصناعي وأجهزة المراقبة مونيتور بالإضافة إلى وحدة مجهزة للعلاج الكيماوي وأخرى لسحب عينات التحاليل.

وأوضح الجندي أن القسم يخدم العديد من محافظات الدلتا منها الغربية وكفر الشيخ والمنوفية والبحيرة ما يجعله مركزًا طبيًا حيويًا لعلاج الأطفال الذين يعانون من أمراض الأورام في هذه المحافظات.

كما أكد المحافظ أن القسم بالكامل قد تم تجهيزه بأثاث فندقي مقاوم للبكتيريا لضمان بيئة آمنة وصحية للأطفال المرضى بما يتماشى مع أحدث المعايير الطبية العالمية في مكافحة العدوى وتحسين تجربة المرضى داخل المستشفى.

وخلال جولته بالقسم حرص محافظ الغربية على المرور على الأطفال المرضى في غرفهم حيث استمع إلى قصصهم وأحلامهم وتبادل معهم الحديث في أجواء مليئة بالمودة والاهتمام مؤكدًا لهم أن الدولة لا تدخر جهدًا في توفير أفضل رعاية صحية لهم.

وقام المحافظ بإهداء الأطفال الهدايا وفوانيس رمضان مما رسم الابتسامة على وجوههم وأضفى جوًا من الفرح داخل القسم، حيث عبر الأطفال وذووهم عن سعادتهم بهذه المبادرة التي جاءت لإدخال البهجة على قلوبهم خلال الشهر الكريم.

وأكد المحافظ أن رؤية الفرحة في عيون الأطفال المرضى هي أكبر حافز لمواصلة العمل على تطوير الخدمات الطبية المقدمة لهم مشيرًا إلى أن المحافظة ستظل داعمة لكل الجهود التي تهدف إلى تحسين الرعاية الصحية للأطفال المصابين بالأمراض المزمنة وخاصة مرضى الأورام.

وفي ختام زيارته شدد اللواء أشرف الجندي على أن الدولة لن تتوانى عن دعم الأطفال المرضى وأسرهم وأن المحافظة مستمرة في تطوير المنشآت الطبية لضمان حصول كل طفل على حقه في العلاج بأفضل الوسائل المتاحة.

كما وجه المحافظ رسالة أمل وتفاؤل للأطفال المرضى مؤكدًا أن المجتمع بأكمله يقف بجانبهم في رحلتهم نحو الشفاء وأنهم سيظلون دائمًا في قلب اهتمام الدولة والمحافظة لأنهم أمل المستقبل وأغلى ما تملكه مصر.

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