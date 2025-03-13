الخميس 13 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الدقهلية تتسلم 4 آلاف شنطة مواد غذائية من الأوقاف (صور)

استسلام كراتين مواد
استسلام كراتين مواد غذائية الأولي بالرعاية في الدقهلية، فيتو

شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الخميس استلام وتسلم 4000 شنطة مواد غذائية كدفعة أولى مقدمة من وزارة الأوقاف لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، والتي تقوم بتوزيعها على المستحقين وفقًا لمبدأ الأولوية من خلال الإدارات الاجتماعة التابعة لها بالمراكز والمدن والأحياء وذلك في إطار مشروع السلع الغذائية بين وزارات الأوقاف والتضامن الاجتماعي والتموين.

استلام وتسليم الدفعة الأولى بعدد 4000 شنطه بإجمالي وزن 20 طن مواد غذائية 

وأوضح "المحافظ" أنه تم اليوم استلام وتسليم الدفعة الأولى بعدد 4000 شنطه بإجمالي وزن 20 طن مواد غذائية من الأرز والسكر والمكرونة وأن إجمالي ما ستتسلمه المحافظة من وزارة الأوقاف من تلك المواد الغذائية لتوزيعه على الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان يبلغ 35 طن بإجمالي 7000 شنطة مواد غذائية إجمالي الدفعتين الأولى والثانية وأشار أنه سيتم إيصالها إلى مستحقيها بكل عزة وكرامة في منازلهم، موجهًا بعدم تصوير المواطنين أثناء تسليمهم هذه المساعدات، مع استمرار المتابعة للتأكد من وصولها لمستحقيها، وأوضح أنه سيتم توزيع الدفعة الأولى من الشنط الغذائية عدد 10 من الإدارات الاجتماعية لمراكز "أجا والجمالية والسنبلاوين وبلقاس وبني عبيد وتمي الأمديد ودكرنس وحي غرب المنصورة ومنية النصر وميت غمر".

جهود وزارت الأوقاف والتضامن الاجتماعي والتموين في توفير المواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية

وفي هذا الصدد ثمّن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية جهود وزارت الأوقاف والتضامن الاجتماعي والتموين في توفير المواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الجهات المختلفة لخدمة المواطنين وتحقيق التكافل الاجتماعي، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية في هذا الشأن. 


وحضر التسليم والتسلم، الدكتور محمد عوض وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، والدكتورة هالة عبد الرازق جودة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التضامن الاجتماعي بالدقهلية الدقهلية اليوم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المواد الغذائية حي غرب المنصورة طن مواد غذائية محافظ الدقهلية وزارة التضامن مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية التكافل الاجتماعي

مواد متعلقة

التخطيط: 4 مليارات دولار تمويلات للقطاع الخاص لإنتاج 4.2 جيجاوات طاقة متجددة

غادة إبراهيم: "بعمل بوتكس علشان وشي هو رأس مالي"

رفع 5.8 طن قمامة ومخلفات مباني من محافظة الشرقية  

ضبط صاحب مطبعة "بدون ترخيص" بالدقى لنسخ وتقليد الكتب الدراسية

الأكثر قراءة

خطة الأهلي لفريق الكرة حال الانسحاب من الدوري والرابطة

حقيقة تراجع الأهلي عن قرار الانسحاب من الدوري

زغلول صيام يكتب: غاب القانون فانتشرت الفوضى في كرة القدم المصرية.. ليس من صلاحيات مجلس الخطيب قرارانسحاب الأهلي من الدوري!

سر غضب الخطيب واتخاذه قرارًا بعدم خوض مباراة القمة بحكام مصريين

حقيقة اجتماع الخطيب ووزير الرياضة لحل أزمة مباراة القمة

رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم

من بينها ديانة رئيس الجمهورية.. أبرز مواد مسودة الإعلان الدستوري في سوريا (إنفوجراف)

رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الحكومة وشركات القطاع الخاص

منوعات

المزيد

سيدي سينك تنضم لطاقم عمل فيلم “Spider-Man 4”

اكتشاف آثار ديناصورات كانت قشرة بيوضها جلدية في الصين

ماسك يؤدب مؤسس تويتر ويغلق حسابه بالمنصة، والنشطاء: دورسي أغلق آلاف الأكونتات

صينية تستنسخ كلبها مقابل 22 ألف دولار، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الخميس 13-3-2025 بالبورصات العالمية

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس

أسعار الذهب في السعودية، عيار 21 يسجل 310 ريالات

سعر كيلو الأرز اليوم الخميس 13-3-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

6 لزمات لأحمد أمين في مسلسل النص (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في فتوحات العراق

من هم الورثة في الإسلام ومن يرث ومن لا يرث وأسباب الحرمان؟ تعرف على موقف الشرع

معارك وغزوات، فتح مكة بقيادة رسول الله وتحطيم الأصنام حول الكعبة

المزيد
الجريدة الرسمية