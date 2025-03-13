الدقهلية تتسلم 4 آلاف شنطة مواد غذائية من الأوقاف (صور)

شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الخميس استلام وتسلم 4000 شنطة مواد غذائية كدفعة أولى مقدمة من وزارة الأوقاف لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، والتي تقوم بتوزيعها على المستحقين وفقًا لمبدأ الأولوية من خلال الإدارات الاجتماعة التابعة لها بالمراكز والمدن والأحياء وذلك في إطار مشروع السلع الغذائية بين وزارات الأوقاف والتضامن الاجتماعي والتموين.

استلام وتسليم الدفعة الأولى بعدد 4000 شنطه بإجمالي وزن 20 طن مواد غذائية

وأوضح "المحافظ" أنه تم اليوم استلام وتسليم الدفعة الأولى بعدد 4000 شنطه بإجمالي وزن 20 طن مواد غذائية من الأرز والسكر والمكرونة وأن إجمالي ما ستتسلمه المحافظة من وزارة الأوقاف من تلك المواد الغذائية لتوزيعه على الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان يبلغ 35 طن بإجمالي 7000 شنطة مواد غذائية إجمالي الدفعتين الأولى والثانية وأشار أنه سيتم إيصالها إلى مستحقيها بكل عزة وكرامة في منازلهم، موجهًا بعدم تصوير المواطنين أثناء تسليمهم هذه المساعدات، مع استمرار المتابعة للتأكد من وصولها لمستحقيها، وأوضح أنه سيتم توزيع الدفعة الأولى من الشنط الغذائية عدد 10 من الإدارات الاجتماعية لمراكز "أجا والجمالية والسنبلاوين وبلقاس وبني عبيد وتمي الأمديد ودكرنس وحي غرب المنصورة ومنية النصر وميت غمر".

جهود وزارت الأوقاف والتضامن الاجتماعي والتموين في توفير المواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية

وفي هذا الصدد ثمّن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية جهود وزارت الأوقاف والتضامن الاجتماعي والتموين في توفير المواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الجهات المختلفة لخدمة المواطنين وتحقيق التكافل الاجتماعي، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية في هذا الشأن.



وحضر التسليم والتسلم، الدكتور محمد عوض وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، والدكتورة هالة عبد الرازق جودة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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