ضبط تشكيل عصابي للنصب والاحتيال على المواطنين والشركات بالقاهرة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصصوا فى ارتكاب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والشركات.

ضبط تشكيل عصابي للنصب والإحتيال على المواطنين والشركات بالقاهرة



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تكوين (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") تشكيلًا عصابيًا تخصص فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال أصحاب الشركات التجارية والمواطنين وذلك تحت زعم استثمار أموالهم نظير حصولهم على أرباح شهرية أو توريد مواد تجارية للشركات "على خلاف الحقيقة" وذلك من خلال إنشاء شركة تجارية واتخاذها مقرًا لمقابلة ضحاياهم وكذا الإعلان عن نشاطهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب المواطنين، وإيهامهم بأن الشركة متعاقدة مع بعض الشركات لتوريد المواد التجارية والغذائية.



اعتراف المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتـــهم ("عدد من الأجهزة الكهربائية - فواتير شراء الأجهزة الكهربائية - مبلغ مالى" من متحصلات نشاطهم الإجرامى" - 13 بطاقة دفع إلكترونى - 4 هواتف محمولة " بفحصهم تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى)، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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