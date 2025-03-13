الخميس 13 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأرصاد الجوية تعلن تفاصيل حالة طقس الغد: حار نهارًا وبارد ليلًا

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
ads

أعلنت الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الجمعة، حيث من المتوقع أن يسود طقس حار نهارًا في عدة مناطق بينما يميل إلى البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر.

حالة الطقس نهارًا

وتوقعت الهيئة أن تشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد طقسًا حارًا خلال ساعات النهار، كما ستشهد جنوب سيناء وجنوب الصعيد درجات حرارة مرتفعة ولكن أقل حدة مقارنة بالمناطق الشمالية.

حالة الطقس ليلًا 

أما خلال ساعات الليل وفي الصباح الباكر، من المتوقع أن يسود طقس بارد على شمال البلاد، بما في ذلك القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، بالإضافة إلى أغلب الأنحاء.

رياح وشبورة مائية، الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس

بداية موجة حارة، الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس

درجات الحرارة المتوقعة غدا 

وكشفت الهيئة عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة ليوم الجمعة في عدة مناطق كالتالي:

القاهرة الكبرى:

الدرجة العظمى: 31م

الدرجة الصغرى: 19م

السواحل الشمالية الغربية:

الدرجة العظمى: 28م

الدرجة الصغرى: 17م

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر:

الدرجة العظمى: 24م

الدرجة الصغرى: 16م

شمال الصعيد:

الدرجة العظمى: 32م

الدرجة الصغرى: 14م

جنوب الصعيد:

الدرجة العظمى: 33م

الدرجة الصغرى: 17م

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس غدا

مواد متعلقة

درجات الحرارة اليوم الخميس فى مصر

موجة حارة تضرب البلاد، درجات الحرارة تقترب من الأربعينيات بالصعيد، القاهرة تتجاوز الثلاثينيات، وتحذير من تخفيف الملابس وهذا موعد الانخفاض

بداية موجة حارة، الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس

تصل لـ31 مئوية بالقاهرة، درجات الحرارة غدا الخميس

رياح وشبورة مائية، الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس

حار نهارا، حالة الطقس غدا الخميس 13-3-2025

الأكثر قراءة

خطة الأهلي لفريق الكرة حال الانسحاب من الدوري والرابطة

حقيقة تراجع الأهلي عن قرار الانسحاب من الدوري

زغلول صيام يكتب: غاب القانون فانتشرت الفوضى في كرة القدم المصرية.. ليس من صلاحيات مجلس الخطيب قرارانسحاب الأهلي من الدوري!

سر غضب الخطيب واتخاذه قرارًا بعدم خوض مباراة القمة بحكام مصريين

حقيقة اجتماع الخطيب ووزير الرياضة لحل أزمة مباراة القمة

رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم

تحرك مفاجئ في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

من بينها ديانة رئيس الجمهورية.. أبرز مواد مسودة الإعلان الدستوري في سوريا (إنفوجراف)

منوعات

المزيد

سيدي سينك تنضم لطاقم عمل فيلم “Spider-Man 4”

اكتشاف آثار ديناصورات كانت قشرة بيوضها جلدية في الصين

ماسك يؤدب مؤسس تويتر ويغلق حسابه بالمنصة، والنشطاء: دورسي أغلق آلاف الأكونتات

صينية تستنسخ كلبها مقابل 22 ألف دولار، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الخميس 13-3-2025 بالبورصات العالمية

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس

أسعار الذهب في السعودية، عيار 21 يسجل 310 ريالات

سعر كيلو الأرز اليوم الخميس 13-3-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

6 لزمات لأحمد أمين في مسلسل النص (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الفطر في رمضان لمن عاد من سفره إلى بيته قبل الفجر بدقائق؟

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في فتوحات العراق

من هم الورثة في الإسلام ومن يرث ومن لا يرث وأسباب الحرمان؟ تعرف على موقف الشرع

المزيد
الجريدة الرسمية