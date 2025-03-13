الأرصاد الجوية تعلن تفاصيل حالة طقس الغد: حار نهارًا وبارد ليلًا

أعلنت الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الجمعة، حيث من المتوقع أن يسود طقس حار نهارًا في عدة مناطق بينما يميل إلى البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر.

حالة الطقس نهارًا

وتوقعت الهيئة أن تشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد طقسًا حارًا خلال ساعات النهار، كما ستشهد جنوب سيناء وجنوب الصعيد درجات حرارة مرتفعة ولكن أقل حدة مقارنة بالمناطق الشمالية.

حالة الطقس ليلًا

أما خلال ساعات الليل وفي الصباح الباكر، من المتوقع أن يسود طقس بارد على شمال البلاد، بما في ذلك القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، بالإضافة إلى أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وكشفت الهيئة عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة ليوم الجمعة في عدة مناطق كالتالي:

القاهرة الكبرى:

الدرجة العظمى: 31م

الدرجة الصغرى: 19م

السواحل الشمالية الغربية:

الدرجة العظمى: 28م

الدرجة الصغرى: 17م

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر:

الدرجة العظمى: 24م

الدرجة الصغرى: 16م

شمال الصعيد:

الدرجة العظمى: 32م

الدرجة الصغرى: 14م

جنوب الصعيد:

الدرجة العظمى: 33م

الدرجة الصغرى: 17م

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