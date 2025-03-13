الخميس 13 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أسعار الدواجن اليوم الخميس 13-3-2025 في محافظة الفيوم

اسعار الدواجن في
اسعار الدواجن في الفيوم، فيتو

تراجعت أسعار الدواجن في محافظة الفيوم، عن أسعار أمس الأربعاء، وبلغ التخفيض جنيهين في الكيلو، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء، اليوم الخميس، ما بين 94 و105 جنيها للكيلو، بحسب موقع التاجر واسمه التجاري، وسعر كيلو الفراخ البيضاء تربية بيتي 90 جنيه، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات 85 جنيها.

كما تراوحت أسعار الفراخ البلدى ما بين 110 و125 جنيها، وأسعار البط المولر ما بين 95، و100 جنيها للكيلو، والبط الفرنساوي الأبيض ما بين 85 و90 جنيها، والبط البلدي هجين ما بين 120 و130 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتي 140 إلى 150 جنيها، وسعر كيلو الأرنب البلدي 120 جنيها، والبط الميسكوفي 150 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 160 175 جنيها.

أسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم  

وتراوح سعر كيلو البانيه 220 و235 جنيها، وفي السوبر ماركت 240 جنيها، وكيلو الأوراك 125 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 130 جنيها، كيلو صدور بالعظم 155 جنيها، كيلو الدبابيس 155 جنبها، كيلو شيش طاووق 220 جنيها، كيلو حمام كداب 160 جنيها، كيلو كبدة صافى 150  جنيها، كيلو بانيه استربس صوبع 225 جنبها، كيلو بانيه شاورما مكعبات 225 جنيها، كيلو بانيه مخلي صدور سليمة 225 جنيها، كيلو الأجنحة 80 جنيها، كيلو الهياكل 55 جنيها.

مبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الثالثة لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم، وتطبق أسعار المبادرة يوم الخميس من كل أسبوع، ويصل سعر الكيلو إلى 325 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة على أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي أبشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي أبشواي الفيوم.

يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القرى والمراكز الأخرى تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز على حدة، فالقرى التي بها عدد كبير من المربين ينخفض فيها السعر عن باقي القرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم اسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس اسعار اللحوم البلدية اسعار اللحوم البلدي اسعار الفراخ البلدي اللحوم الحمراء محلات الجزارة محافظة الفيوم محافظ الفيوم

مواد متعلقة

مياه الفيوم تجري استطلاع رأي حول جودة الإنتاج بالقرى

إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق "الفيوم - القاهرة"

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء والبلدي اليوم الأربعاء 12 مارس 2025

أخبار الاقتصاد اليوم، ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء والبلدي، وصعود الذهب بختام التعاملات، صندوق النقد يوافق على منح مصر 1.3 مليار دولار، والبورصة تخسر 9 مليارات جنيه

الأكثر قراءة

بعد تصريحات الحكومة، قيمة ما تصل إليه أسعار المنتجات البترولية مع رفع الدعم نهاية 2025

حقيقة تراجع الأهلي عن قرار الانسحاب من الدوري

أخبار مصر: قصة تجرد فتاة من ملابسها بالمترو، حريق يلتهم سوق منفلوط، أسعار الوقود بعد رفع الدعم، ضبط أبطال فيديو مشاجرة الجيزة

أسعار الخضار اليوم بسوق العبور، قفزة في ورق العنب والفاصوليا وانخفاض الخيار البلدي

تتجاوز الثلاثينات، درجات الحرارة اليوم الخميس فى مصر

سعر السمك اليوم بسوق العبور، المكرونة تتراجع 15 جنيها وارتفاع البوري

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء والبلدي اليوم الخميس 13 مارس 2025

قرار جمهورى بالموافقة على اتفاق قرض بمبلغ 131 مليون دولار لتنمية القطاع الخاص

منوعات

المزيد

بدأت بلهب أخضر من أغطية الصرف الصحي، انفجار يهز جامعة تكساس الأمريكية (فيديو)

بحيلة ماكرة، إنقاذ شاب احتجزته زوجة والده في المنزل 20 عاما

مصيرهما في رقبة ماسك، خيبة أمل لرائدي فضاء عالقين بعد إرجاء إطلاق مركبة سبايس إكس

للنساء فقط في روسيا، قصة سائقات مترو موسكو

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم الأربعاء 12/3/2025

ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المحلية اليوم الأربعاء 2025.3.12

سعر النحاس في الأسواق اليوم الأربعاء 12-3-2025

هتشترى الأرز بكام النهاردة؟

المزيد

انفوجراف

بعد خروج ليفربول.. أرقام محمد صلاح في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

حدث في 13 رمضان سنة 1364 هـ، وفاة مصطفى المراغي أصغر من تولى مشيخة الأزهر

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 13 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 13 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية