مساعدو محافظ الفيوم يبحثون 69 شكوى في لقاءات خدمة المواطنين

كلف الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، كامل غطاس السكرتير العام، وأحمد سامر السكرتير العام المساعد، بعقد لقاءات دورية لخدمة المواطنين بكافة مراكز وقرى المحافظة، لبحث الحلول المناسبة لشكاواهم، وتحقيق التواصل بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين، بما يسهم فى توفير الخدمات اللازمة لأبناء المحافظة.

لقاءات ناىب المحافظ

وقدعقد نائب محافظ الفيوم، لقاءً لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لقرية العزب التابعة لمركز الفيوم، بحضور خالد فراج رئيس مركز ومدينة الفيوم، التقى خلاله 21 حالة، وتلقي 609 طلب يتعلق بمعاش تكافل وكرامة، ووجه نائب المحافظ، مسئول الوحدة الاجتماعية بقرية العزب، ببحث موقف هذه الحالات ومتابعة إنهاء الإجراءات واستيفاء الأوراق اللازمة للحصول على كافة حقوقهم.

لقاءات السكرتير العام

كما عقد كامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، لقائين لخدمة المواطنين، أحدهما بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، بحضور سالم فتيح رئيس مركز ومدينة طامية، بحث خلاله 10 حالات، واللقاءً الآخر بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، بحث خلاله 9 حالات، بحضور محمد فتحي رئيس مركز ومدينة سنورس، وممثلي الجهات المعنية.

لقاءات السكرتير العام المساعد

كما عقد أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، لقائين لخدمة المواطنين، أحدهما بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، بحث خلاله 18 حالة، بحضور الدكتور أحمد ثابت رئيس مركز ومدينة إطسا، ولقاءً آخر بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، بحث خلاله 11 حالة، بحضور الدكتورة شيرين محمد رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق.

تنوعت الشكاوى والمطالب التي تم بحثها بين توفير معاش تكافل وكرامة، ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية، وتراخيص أكشاك، وتوفير مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، ودعم المشروعات من قبل الجمعيات الأهلية، وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص للشباب من الجنسين، وإجراء الفحص الطبي اللازم لعدد من الحالات المرضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.