الثلاثاء 11 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مساعدو محافظ الفيوم يبحثون 69 شكوى في لقاءات خدمة المواطنين

لقاءات خدمة المواطنين
لقاءات خدمة المواطنين في الفيوم، فيتو

كلف الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، كامل غطاس السكرتير العام، وأحمد سامر السكرتير العام المساعد، بعقد لقاءات دورية لخدمة المواطنين بكافة مراكز وقرى المحافظة، لبحث الحلول المناسبة لشكاواهم، وتحقيق التواصل بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين، بما يسهم فى توفير الخدمات اللازمة لأبناء المحافظة.

لقاءات ناىب المحافظ

 وقدعقد نائب محافظ الفيوم، لقاءً لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لقرية العزب التابعة لمركز الفيوم، بحضور خالد فراج رئيس مركز ومدينة الفيوم، التقى خلاله 21 حالة، وتلقي  609 طلب يتعلق بمعاش تكافل وكرامة، ووجه نائب المحافظ، مسئول الوحدة الاجتماعية بقرية العزب، ببحث موقف هذه الحالات ومتابعة إنهاء الإجراءات واستيفاء الأوراق اللازمة للحصول على كافة حقوقهم.

لقاءات السكرتير العام

كما عقد  كامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، لقائين لخدمة المواطنين، أحدهما بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، بحضور  سالم فتيح رئيس مركز ومدينة طامية، بحث خلاله  10 حالات، واللقاءً الآخر بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، بحث خلاله 9 حالات،  بحضور محمد فتحي رئيس مركز ومدينة سنورس، وممثلي الجهات المعنية.

لقاءات السكرتير العام المساعد

كما عقد أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، لقائين لخدمة المواطنين، أحدهما بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، بحث خلاله  18 حالة،  بحضور الدكتور أحمد ثابت رئيس مركز ومدينة إطسا، ولقاءً آخر بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، بحث خلاله  11 حالة، بحضور الدكتورة شيرين محمد رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق.

 

جنايات الفيوم تقضي بالسجن المشدد 5 سنوات لقاتل نجله المدمن

البيتي والأمهات الأرخص، أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 11-3-2025 في محافظة الفيوم

تنوعت الشكاوى والمطالب التي تم بحثها بين توفير معاش تكافل وكرامة، ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية، وتراخيص أكشاك، وتوفير مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، ودعم المشروعات من قبل الجمعيات الأهلية، وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص للشباب من الجنسين، وإجراء الفحص الطبي اللازم لعدد من الحالات المرضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم الأجهزة التنفيذية ابناء المحافظة السكرتير العام المساعد السكرتير العام توفير فرص عمل خدمة المواطن خدمة المواطنين سكرتير عام المحافظة لقاء لخدمة المواطنين لقاءات خدمة المواطنين محافظ الفيوم محافظة الفيوم

مواد متعلقة

تحرير 249 مخالفة في حملة تموينية على أسواق الفيوم (صور)

جنايات الفيوم تقضي بالسجن المشدد 5 سنوات لقاتل نجله المدمن

البيتي والأمهات الأرخص، أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 11-3-2025 في محافظة الفيوم

إصابة شخصين في انقلاب سيارة نقل علي الطريق الغربي في الفيوم

الأكثر قراءة

شيلني وأشيلك، رسالة غامضة من ميدو لمسئولي الكرة قبل مباراة الأهلي والزمالك تثير الجدل

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية صباح اليوم الثلاثاء

حريق يلتهم "كافيه" أحمد عيد عبد الملك بالدقي واللاعب يكشف حجم الخسائر

وزير الإسكان: البدء في رد مبالغ جدية الحجز للمتقدمين على موقع "مسكن" غير الفائزين

تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025 وهذا العيار يسجل 3510 جنيها

بعد قليل، وزير التعليم يعلن جدول امتحانات الثانوية العامة

3 أسباب تمنع انسحاب الأهلي من القمة 130

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء والبلدي اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025

منوعات

المزيد

تأثير الأشعة فوق البنفسجية على حركة الغبار فوق القمر

حاملا كرسيا ومخرجا لسانه، خروج غريب لرئيس الوزراء الكندي ترودو من البرلمان (صورة)

صحفي سعودي يروي تفاصيل صورة "تلبيس" ياسر عرفات الحذاء لصدام حسين (فيديو)

ماسك يتهم أوكرانيا بالهجوم على موقع "إكس"

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

بكام كيلو السكر اليوم الإثنين؟

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك بالدوري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم صيام المرأة غير المحجبة وهل يُقبل صيامها وصلاتها؟

تفسير رؤية البسبوسة في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة قريبا

حدث في 11 رمضان سنة 3 هجرية.. زواج الرسول بـ"زينب المخزومية أم المساكين"

المزيد
الجريدة الرسمية