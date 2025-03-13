فريق جامعة قناة السويس يتأهل لنهائيات بطولة Red Bull Four 2 Score العالمية بالنمسا

تأهل فريق جامعة قناة السويس، إلى النهائيات العالمية لبطولة Red Bull Four 2 Score، والتي ستقام في نادي آر بي لايبزيغ بالنمسا، بمشاركة فرق من 25 دولة حول العالم، من بينها ألمانيا، البرازيل، الولايات المتحدة، كندا، فرنسا، السعودية، الإمارات، والهند.

أداء متميز للفريق

وجاء هذا التأهل بعد الأداء المتميز للفريق خلال التصفيات المحلية التي استضافتها الجامعة، حيث خاض اللاعبون مباريات قوية وفق نظام البطولة، التي تعتمد على مواجهة 4 لاعبين ضد 4 لمدة 10 دقائق دون استراحة ودون حارس مرمى.

اشادة بإنجاز الطلاب

ومن جانبه هنّأ الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، الطلاب على هذا الإنجاز المشرّف، مؤكدًا أن الجامعة تفخر بطلابها الذين يرفعون اسمها في المحافل الدولية.

وأوضح أن هذا التأهل يعكس المستوى الرياضي المتميز لطلاب الجامعة، والذي يأتي تتويجًا للدعم المستمر للأنشطة الرياضية داخل الحرم الجامعي.

جانب من فعاليات البطولة،فيتو

توفير كافة سبل الدعم للطلاب

كما شدد على أن جامعة قناة السويس لن تدخر جهدًا في توفير كل سبل الدعم اللازمة للفريق قبل خوضه المنافسات العالمية.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، عن سعادته الكبيرة بتأهل الفريق، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يؤكد أن جامعة قناة السويس لا تقتصر على التفوق الأكاديمي فقط، بل تمتلك أيضًا نخبة من المواهب الرياضية القادرة على المنافسة عالميًا.

وأضاف أن هذه البطولة تمثل فرصة ذهبية للاعبين لاكتساب خبرات جديدة والاحتكاك بمستويات متقدمة من المنافسة الدولية.

ثمرة جهود متواصلة

وأكد الدكتور محمود شعيب، منسق عام الأنشطة الطلابية، أن هذا التأهل هو ثمرة الجهود المتواصلة لدعم الأنشطة الطلابية بالجامعة، موضحًا أن فريق جامعة قناة السويس أثبت قدرته على المنافسة بجدارة في هذه البطولة التي تتطلب مهارات عالية من السرعة والتركيز والتكتيك الجماعي. وأضاف أن الجامعة تسعى دائمًا إلى خلق بيئة رياضية تنافسية تساعد الطلاب على تنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم.

بدوره، أشاد الدكتور أحمد كمال، مستشار اللجنة الرياضية، بأداء الفريق خلال التصفيات المحلية، مؤكدًا أن اللاعبين قدموا مستويات رائعة واستحقوا عن جدارة التمثيل الدولي.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز يعد دافعًا قويًا لمزيد من المشاركات الرياضية المتميزة مستقبلًا، موضحًا أن الجامعة تعمل على تطوير الأنشطة الرياضية بما يواكب المعايير العالمية ويتيح الفرصة للطلاب للظهور في المحافل الدولية.

وبهذا التأهل، يستعد فريق جامعة قناة السويس لخوض تحدٍ جديد على المستوى العالمي، حيث سيواجه فرقًا من مختلف الدول في أجواء تنافسية عالمية. وتواصل الجامعة دعمها للأنشطة الرياضية، مؤكدةً التزامها بتوفير بيئة تنافسية تسهم في تطوير مهارات طلابها وتهيئتهم لتحقيق الإنجازات الدولية.



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