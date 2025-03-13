الخميس 13 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

اليوم، قافلة سيارات اللحوم بسعر 260 جنيه بمركز ومدينة منية النصر

سيارات بيع اللحوم
سيارات بيع اللحوم في الدقهلية، فيتو

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن انطلاق قافلة سيارات بيع اللحوم المدعومة اليوم،  بمركز ومدينة منية النصر، وتوفيرها في أماكن إقامة المواطنين بسعر 260 جنيه للكيلو، تيسيرا عليهم في الحصول على احتياجاتهم من اللحوم المدعومة، خلال شهر رمضان الكريم.

اليوم قافلة سيارات اللحوم بسعر 260 جنيه بمركز ومدينة منية النصر 

وأوضح محافظ الدقهلية، أن هذه القوافل المدعومة تأتي في إطار خطة المحافظة لتيسير حصول المواطنين على مختلف السلع الغذائية، عن طريق إقامة معارض أهلا رمضان، ومنافذ بيع الخضروات والفاكهة، إلى جانب منافذ بيع اللحوم المتنقلة والثابتة، لتوفير مختلف السلع الغذائية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن المواطنين.

البيع بسعر 260 جنيه للكيلو من اللحوم الطازجة

من جهته قال المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين، إنه بالتنسيق مع محمد الدسوقي رئيس مركز ومدينة منية النصر، فإن سيارات اللحوم تبدأ اليوم البيع بسعر 260 جنيه للكيلو، من اللحوم الطازجة والكبد واللحوم الضاني، وأماكن تواجد السيارات، في مدينة منية النصر أمام المنفذ أمام موقف المنصورة القديم، وسيارة بسوق قرية الرياض، وسيارة في قرية البجلات بجوار مدرسة محمد صلاح عبيد، ابتداءا من الساعة 10 صباحا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبد الفتاح السيس الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية تخفيف العبء عن المواطنين رئيس عبد الفتاح السيسي مدير مديرية التموين منافذ بيع اللحوم معارض أهلا رمضان مدينة منية النصر مديرية التموين

مواد متعلقة

بداية موجة حارة، الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس

مسلسل جودر 2 الحلقة 12، عبد الأحد يقرر إبلاغ شواهي بمكان الكنوز

دوري أبطال أوروبا، أتلتيكو يحافظ على تقدمه أمام ريال مدريد في الوقت الإضافي

للنساء فقط في روسيا، قصة سائقات مترو موسكو

الأكثر قراءة

بعد تصريحات الحكومة، قيمة ما تصل إليه أسعار المنتجات البترولية مع رفع الدعم نهاية 2025

حقيقة تراجع الأهلي عن قرار الانسحاب من الدوري

أخبار مصر: قصة تجرد فتاة من ملابسها بالمترو، حريق يلتهم سوق منفلوط، أسعار الوقود بعد رفع الدعم، ضبط أبطال فيديو مشاجرة الجيزة

أسعار الخضار اليوم بسوق العبور، قفزة في ورق العنب والفاصوليا وانخفاض الخيار البلدي

تتجاوز الثلاثينات، درجات الحرارة اليوم الخميس فى مصر

سعر السمك اليوم بسوق العبور، المكرونة تتراجع 15 جنيها وارتفاع البوري

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء والبلدي اليوم الخميس 13 مارس 2025

قرار جمهورى بالموافقة على اتفاق قرض بمبلغ 131 مليون دولار لتنمية القطاع الخاص

منوعات

المزيد

بدأت بلهب أخضر من أغطية الصرف الصحي، انفجار يهز جامعة تكساس الأمريكية (فيديو)

بحيلة ماكرة، إنقاذ شاب احتجزته زوجة والده في المنزل 20 عاما

مصيرهما في رقبة ماسك، خيبة أمل لرائدي فضاء عالقين بعد إرجاء إطلاق مركبة سبايس إكس

للنساء فقط في روسيا، قصة سائقات مترو موسكو

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم الأربعاء 12/3/2025

ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المحلية اليوم الأربعاء 2025.3.12

سعر النحاس في الأسواق اليوم الأربعاء 12-3-2025

هتشترى الأرز بكام النهاردة؟

المزيد

انفوجراف

بعد خروج ليفربول.. أرقام محمد صلاح في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

حدث في 13 رمضان سنة 1364 هـ، وفاة مصطفى المراغي أصغر من تولى مشيخة الأزهر

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 13 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 13 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية