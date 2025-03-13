أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن انطلاق قافلة سيارات بيع اللحوم المدعومة اليوم، بمركز ومدينة منية النصر، وتوفيرها في أماكن إقامة المواطنين بسعر 260 جنيه للكيلو، تيسيرا عليهم في الحصول على احتياجاتهم من اللحوم المدعومة، خلال شهر رمضان الكريم.

اليوم قافلة سيارات اللحوم بسعر 260 جنيه بمركز ومدينة منية النصر

وأوضح محافظ الدقهلية، أن هذه القوافل المدعومة تأتي في إطار خطة المحافظة لتيسير حصول المواطنين على مختلف السلع الغذائية، عن طريق إقامة معارض أهلا رمضان، ومنافذ بيع الخضروات والفاكهة، إلى جانب منافذ بيع اللحوم المتنقلة والثابتة، لتوفير مختلف السلع الغذائية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن المواطنين.

البيع بسعر 260 جنيه للكيلو من اللحوم الطازجة

من جهته قال المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين، إنه بالتنسيق مع محمد الدسوقي رئيس مركز ومدينة منية النصر، فإن سيارات اللحوم تبدأ اليوم البيع بسعر 260 جنيه للكيلو، من اللحوم الطازجة والكبد واللحوم الضاني، وأماكن تواجد السيارات، في مدينة منية النصر أمام المنفذ أمام موقف المنصورة القديم، وسيارة بسوق قرية الرياض، وسيارة في قرية البجلات بجوار مدرسة محمد صلاح عبيد، ابتداءا من الساعة 10 صباحا.

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