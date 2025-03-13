تعاون بين بنك مصر ومحافظة الدقهلية لدعم المبادرات التنموية

استقبل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، المحاسب هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وذلك في إطار زيارته التفقدية لأفرع البنك بالمحافظة، لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المصرفية المقدمة للمواطنين.

وخلال اللقاء، رحب المحافظ برئيس مجلس إدارة بنك مصر والوفد المرافق له والذي ضم الاستاذ ايهاب دره رئيس قطاع الفروع والتجزئه ببنك مصر وإبراهيم المليجى مدير عام منطقة الدقهلية.



وأشاد بالدور الحيوي الذي يقوم به البنك في دعم الاقتصاد الوطني وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى جهوده في تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي.

وأشار المحافظ إلى أهمية التعاون بين الجهاز المصرفي والجهات التنفيذية بالمحافظة لدعم المشروعات التنموية والخدمية، وتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين ورواد الأعمال، بما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة لأبناء الدقهلية.

من جانبه، أعرب المحاسب هشام عكاشة عن سعادته بزيارة محافظة الدقهلية، مؤكدًا أن بنك مصر يولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير خدماته المصرفية في مختلف المحافظات، من خلال تحديث الفروع وتقديم أحدث الحلول التكنولوجية التي تساهم في تيسير المعاملات البنكية للمواطنين والشركات.

وأكد أن البنك مستمر في تقديم برامجه التمويلية لدعم الشباب ورواد الأعمال، تماشيًا مع توجهات الدولة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية استمرار التعاون بين بنك مصر ومحافظة الدقهلية لدعم المبادرات التنموية والمشروعات الاستثمارية التي تخدم المواطنين، مع التأكيد على تسهيل الإجراءات المصرفية للمستثمرين وتقديم الدعم اللازم للقطاعات الاقتصادية المختلفة بالمحافظة.

وفي نهاية الزيارة اصطحب محافظ الدقهلية رئيس مجلس ادارة البنك والوفد المرافق له في جولة تفقدية بمتحف أعلام الدقهلية بمبني ديوان عام الممافظة حيث تاريخ وعراقة الشخصيات الاعلام ابناء الدقهلية الذين اثروا الحياة في مصر والعالم في كافة المجالات الفكرية والثقافية والعلمية والطبية والادبية والسياسية والدينية.

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