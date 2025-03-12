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محافظات

الدقهلية: استقبال 17 ألف حالة بالعيادات الخارجية خلال فبراير

صحة الدقهلية، فيتو
صحة الدقهلية، فيتو

أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة  والسكان بالدقهلية فى بيان له اليوم، عن جهود إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية والإدارات التابعة خلال فبراير الماضى، مشيرًا إلى أنه قد تم استقبال 17 ألفًا و383 حالة بالعيادات الخارجية.

منشآت الرعاية الأساسية تستقبل 17 ألف حالة بالعيادات الخارجية خلال فبراير

وأضاف وكيل الوزارة بأن منشآت الرعاية الأولية بصحة الدقهلية قد استقبلت خلال الشهر الماضى نحو 39653  منتفعة من برامج تنظيم الأسرة، كما تقديم خدمات برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين لعدد 6201  منتفع  وإحالة  11 من خلال مستشفيات الإحالة بالبرنامج بالمحافظة.

 

استمرار العمل بمبادرات الصحة العامة حيث تم فحص 19577 بمبادرة السمعيات

كما أكد استمرار العمل بمبادرات الصحة العامة حيث تم فحص 19577 بمبادرة السمعيات وما يزيد عن 28865 ضمن الاعتلال الكلوى، والأمراض المزمنة  علاوة على فحص 15960 حالة ضمن مبادرة كبار السن فى 113 وحدة تقدم خدمات المبادرة.

قوافل طبية في كل من إدارة المنصور

كما تضمنت أنشطة الشهر الماضى تنظيم  قوافل طبية في كل من إدارة المنصورة مركز طب أسرة بالبرامون حيث تم من خلالها توقيع  الكشف الطبى على 10025 حالة،إلى جانب فحص 8761 حالة فى بساط التابعة لإدارة طلخا.

وفى ختام البيان، أثنى وكيل الوزارة على جهود إدارة الرعاية الأساسية تحت إشراف الدكتور تامر الطنبولى، وكيل المديرية للطب الوقائى، والدكتورة لمياء سلامة، مدير عام الطب الوقائى، والدكتور رامى السعيد، مدير الرعاية الأساسية.

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