التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الخميس 13 مارس 2025

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية، ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في حركة تعاملات اليوم الخميس 13 مارس 2025، آخر جلسات الأسبوع.

وترصد “فيتو” حركة المؤشرات بجلسة اليوم بسوق المال خلال السطور التالية.

اقرأ التالى: التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم

حركة المؤشرات بجلسة اليوم بسوق المال

ارتفع مؤشر " إيجى إكس 30 " بنسبة 0.65% عند مستوى 31252 نقطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.82% عند مستوى 8737 نقطة

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.91% عند مستوى 12239 نقطة

وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.98% عند مستوى 3375 نقطة.

المؤشر الرئيسي EGX30

اقترب مؤشر البورصة المصرية الرئيسي من منطقة المقاومة الرئيسية الكامنة عند 31200 نقطة خلال جلسه تداولات اليوم، حيث إن القوى البيعية جاءت مرةه أخرى، وتلك المنطقة التي تسمى منطقة المقاومة لا تزال تشكل حاجزا رئيسيا أمام استمرار الاتجاه العام الصاعد على الأجل القصير ويختبر المؤشر حاليا منطقة المقاومة الكامنة بين 31000، 31200 نقطة والتي تمثل تحديا كبيرا للقوى الشرائية.

الاختراق الواضح والمؤكد أعلى من منطقة المقاومة المذكورة مؤخرا مصحوبا بزيادة في أحجام التداول من شأنه أن يولد اشارة بالتعافي على الأجل القصير كما سيمهد الطريق في أن يستهدف المؤشر منطقه المقاومه التاليه والكامنه بين 31631 نقطة ومراقبة حركة الأسعار عن كثب حول منطقه 31000 نقطه لمعرفه ما اذا كانت القوى الشرائيه ستنجح في اختراق منطقه المقاومه سابقه الذكر أم لا علاوة على ذلك فان الاختراق الواضح والمؤكد أعلى من المنطقه الاخيره سوف يمهد الطريق لمستثمري المدى القريب والاجل القصير جدا بالمتاجرة السريعه بشكل انتقائى عن طريق اختبار الأسهم بناء على أدائها ويتم تفعيل حد الإيقاف الوقائي أدنى من منطقه الدعم الكامنة عند 30 ألف نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70

أنهى مؤشر الأسهم الصغيره والمتوسطه جلسه تداولات الأمس بشكل إيجابي ويستكمل اليوم الأداء بشكل مستقر، حيث نجحت القوى الشرائية في الحفاظ على تقدمها مما دفع المؤشر إلى اختراق المنطقه الهامة والكامنة عند 8650 نقطة ليغلق المؤشر تعاملاته عند مستوى 8738 نقطة.

وفي الوقت الراهن من المرجح أن يعاود المؤشر اختبار منطقة المقاومة الرئيسية الكامنة عند 8775 نقطة لمعرفة ما إذا كانت القوى الشرائية ستنجح في اختراق المنطقة الأخيره أم لا وفي هذا الصدد ينصح مستثمري المدى القريب بالانتظار حتى يتم الاختراق الواضح أعلى من منطقة المقاومة الأخيرة قبل اختيار أي فرص استثمارية جديدة والتي من شأنها توفير الربحية الجيدة، كما يتم تفعيل حد الايقاف الوقائي أدنى من منطقة الدعم الكامنة عند 8530 نقطة.

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