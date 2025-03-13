الخميس 13 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الخميس 13 مارس 2025

مؤشرات التحليل الفنى،
مؤشرات التحليل الفنى، فيتو

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية، ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في حركة تعاملات اليوم الخميس 13 مارس 2025، آخر جلسات الأسبوع.

وترصد “فيتو” حركة المؤشرات بجلسة اليوم بسوق المال خلال السطور التالية. 

اقرأ التالى: التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم 

 

حركة المؤشرات بجلسة اليوم بسوق المال

  • ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.65%  عند مستوى 31252 نقطة
  • وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.82%  عند مستوى 8737 نقطة
  • وارتفع  مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.91%  عند مستوى 12239 نقطة
  • وصعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.98%  عند مستوى 3375 نقطة.

 

المؤشر الرئيسي EGX30 

اقترب مؤشر البورصة المصرية الرئيسي من منطقة المقاومة الرئيسية الكامنة عند 31200 نقطة خلال جلسه تداولات اليوم، حيث إن القوى البيعية جاءت مرةه أخرى، وتلك المنطقة التي تسمى منطقة المقاومة لا تزال تشكل حاجزا رئيسيا أمام استمرار الاتجاه العام الصاعد على الأجل القصير ويختبر المؤشر حاليا منطقة المقاومة الكامنة بين 31000، 31200 نقطة والتي تمثل تحديا كبيرا للقوى الشرائية.

الاختراق الواضح والمؤكد أعلى من منطقة المقاومة المذكورة مؤخرا مصحوبا بزيادة في أحجام التداول من شأنه أن يولد اشارة بالتعافي على الأجل القصير كما سيمهد الطريق في أن يستهدف المؤشر منطقه المقاومه التاليه والكامنه بين 31631 نقطة ومراقبة حركة الأسعار عن كثب حول منطقه 31000 نقطه لمعرفه ما اذا كانت القوى الشرائيه ستنجح في اختراق منطقه المقاومه سابقه الذكر أم لا علاوة على ذلك فان الاختراق الواضح والمؤكد أعلى من المنطقه الاخيره سوف يمهد الطريق لمستثمري المدى القريب والاجل القصير جدا بالمتاجرة السريعه بشكل انتقائى عن طريق اختبار الأسهم بناء على أدائها ويتم تفعيل حد الإيقاف الوقائي أدنى من منطقه الدعم الكامنة عند 30 ألف نقطة.

 

 

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 

أنهى مؤشر الأسهم الصغيره والمتوسطه جلسه تداولات الأمس بشكل إيجابي ويستكمل اليوم الأداء بشكل مستقر، حيث نجحت القوى الشرائية في الحفاظ على تقدمها مما دفع المؤشر إلى اختراق المنطقه الهامة والكامنة عند 8650 نقطة ليغلق المؤشر تعاملاته عند مستوى 8738 نقطة.

وفي الوقت الراهن من المرجح أن يعاود المؤشر اختبار منطقة المقاومة الرئيسية الكامنة عند 8775 نقطة لمعرفة ما إذا كانت القوى الشرائية ستنجح في اختراق المنطقة الأخيره أم لا وفي هذا الصدد ينصح مستثمري المدى القريب بالانتظار حتى يتم الاختراق الواضح أعلى من منطقة المقاومة الأخيرة قبل اختيار أي فرص استثمارية جديدة والتي من شأنها توفير الربحية الجيدة، كما يتم تفعيل حد الايقاف الوقائي أدنى من منطقة الدعم الكامنة عند 8530 نقطة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المؤشرات سوق المال مؤشر الشريعة الإسلامية مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان التحليل الفنى لمؤشرات البورصة المصرية التحليل الفني لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 التحليل الفني لمؤشرات البورصة التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم التحليل الفني لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX7 التحليل الفنى لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة التحليل الفني للمؤشر الرئيسي EGX30 مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسط مؤشر الرئيسي EGX30 مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 مؤشر إيجي إكس 100 مؤشرات البورصة المصرية ايجى اكس 30

مواد متعلقة

تعرف على أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 13-3-2025

سعر جرام الذهب في السعودية، عيار 21 يسجل هذا الرقم

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12 مارس 2025 فى الإمارات

البورصة المصرية توافق على الشطب النهائي لأسهم "حديد عز"

ارتفاع سبائك الذهب بالأسواق، هل نشهد قفزة جديدة فى الأسعار؟

الجنيه الذهب يسجل أرقامًا قياسية اليوم الأربعاء 12-3-2025 في الأسواق

سعر الإسترليني أمام الجنيه فى البنوك اليوم الأربعاء 12-3-2025

كم سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الأربعاء؟

الأكثر قراءة

حقيقة تراجع الأهلي عن قرار الانسحاب من الدوري

زغلول صيام يكتب: غاب القانون فانتشرت الفوضى في كرة القدم المصرية.. ليس من صلاحيات مجلس الخطيب قرارانسحاب الأهلي من الدوري!

سر غضب الخطيب واتخاذه قرارًا بعدم خوض مباراة القمة بحكام مصريين

حقيقة اجتماع الخطيب ووزير الرياضة لحل أزمة مباراة القمة

رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم

من بينها ديانة رئيس الجمهورية.. أبرز مواد مسودة الإعلان الدستوري في سوريا (إنفوجراف)

هل النوم طوال نهار رمضان ينقص من أجر الصيام؟ الأزهر للفتوى يوضح (فيديو)

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 13-3-2025 ببداية التعاملات

منوعات

المزيد

صينية تستنسخ كلبها مقابل 22 ألف دولار، ما القصة؟

بدأت بلهب أخضر من أغطية الصرف الصحي، انفجار يهز جامعة تكساس الأمريكية (فيديو)

بحيلة ماكرة، إنقاذ شاب احتجزته زوجة والده في المنزل 20 عاما

مصيرهما في رقبة ماسك، خيبة أمل لرائدي فضاء عالقين بعد إرجاء إطلاق مركبة سبايس إكس

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الخميس 13-3-2025 في الأسواق

بكام كيلو السكر اليوم الخميس 13-3-2025 في الأسواق؟

تعرف على أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 13-3-2025

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم الأربعاء 12/3/2025

المزيد

انفوجراف

من بينها ديانة رئيس الجمهورية.. أبرز مواد مسودة الإعلان الدستوري في سوريا (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معارك وغزوات، فتح مكة بقيادة رسول الله وتحطيم الأصنام حول الكعبة

هل النوم طوال نهار رمضان ينقص من أجر الصيام؟ الأزهر للفتوى يوضح (فيديو)

“والشُّهداء عند ربِّهم لهم أَجرهم ونورهم”، الأوقاف تنشر موضوع خطبة الجمعة القادمة

المزيد
الجريدة الرسمية