خبير تربوي يكشف مميزات وعيوب جدول امتحانات الثانوية العامة 2025

كشف الدكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، مميزات وعيوب جدول امتحانات الثانوية العامة 2025، بعد اعتماده رسميا من قبل وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف.

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2025

وقال الخبير التربوي أنه من مميزات جدول الثانوية العامة 2025 هي:

امتحانات الثانوية العامة 2025

_ الإعلان المبكر عنه وهو ما يتيح الفرصة للطالب للاستعداد بشكل جيد للامتحانات وتنظيم وإدارة وقته.

_ مراعاة التدرج من السهل إلى الصعب في المواد وهو مبدأ معروف في القياس والتقويم التربوي.

_ البدء بالمواد غير المضافة للمجموع وهو ما بعتبر تدريبا للطالب ووسيلة للتخلص من قلق الامتحانات.

_ وجود فواصل زمنية مناسبة بين كل مادة والتي تليها.

_ مراعاة التوازن بين الشعب المختلفة مع وجود اختلافات بسيطة حسب طبيعة كل شعبة.

أما عن عيوب جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 فتشمل:

_ وجود فاصل بسيط بين مواد التربية الوطنية والتربية الدينية وبين مادة اللغة الأجنبية الثانية وهو ما سوف يؤدي إلى تكريس جهود الطالب لمذاكرة اللغة الأجنبية الثانية بالإضافة إلى أن وجود مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية في يوم واحد وقبل امتحان اللغة الأجنبية الثانية بيوم واحد فقط يوحي بعدم أهمية هذه المواد ويؤكد على عدم الاهتمام بها وهو بلا شك يمثل رسالة سلبية للطلاب حيث إن هذه المواد يجب أن تأخذ حظها من الاهتمام.

اعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للنظامين (الجديد - القديم) للدور الأول 2025، وكذلك جدول امتحانات إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "STEM"، ومدارس المكفوفين للنظامين (الجديد - القديم).

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025

وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة تبدأ الامتحانات يوم الأحد الموافق 15 يونيو 2025، وتستمر حتى يوم الخميس 10 يوليو 2025.

وقد حرصت الوزارة عند إعداد الجداول على توفير فترات زمنية كافية لكل شعبة على حدة، مما يتيح للطلاب الفرصة للمراجعة قبل موعد امتحان كل مادة.

أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، قرار بتكليف خالد عبد الحكم، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية والمشرف على الإدارة العامة للامتحانات، رئيسا لامتحانات الثانوية العامة 2025، والدكتور رمضان محمد رمضان نائبا له.

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