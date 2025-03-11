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خبير تربوي عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2025: جيد والمشكلة الآن في تركيز الطالب

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2025
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 جدول امتحانات الثانوية العامة 2025، علق الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، على جداول امتحانات الثانوية العامة 2025، بعد اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف.

 

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2025

وقال الخبير التربوي إن جدول امتحانات الثانوية العامة 2025، هو جيد من حيث وجود مادتين فقط كل أسبوع مما يتيح للطالب الاستعداد الجيد لهما، وأن  الإمتحانات العامة في كل الشعب(اللغة العربية واللغة الاجنبية الاولى) جاءت الأيام السابقة عليها واحدة بين كل الشعب مما يتيح تكافؤ فرص الاستعداد لها، بينما كانت في السنوات السابقة كان عدد الايام السابقة على امتحان اللغة الأجنبية الأولى يختلف من شعبة إلى أخرى مما اخل بتكافؤ الفرص في الاستعداد لها باعتبارها مادة مؤثرة في القبول بالكليات.

 

 

امتحانات الثانوية العامة 2025

 بالإضافة إلى وجود يوم  زائد فقط لشعبة رياضيات في منتصف الجدول يوم ٦ يوليو ٢٠٢٥ الرياضيات البحتة، وذلك في ضوء تقسم الرياضيات على يومين 
بحتة وتطبيقية (المواد الاساسية في كل شعبة ٥ مواد بينما في الرياضيات ٦ مواد )، ووجود فاصل اسبوع كامل قبل امتحان الإحصاء في الأدبي وهو كثير، بينما كان هذا الفاصل قبل الجغرافيا والتاريخ هو ٤ ايام فقط رغم ان مراجعة التاريخ والجغرافيا تستغرق وقتا أطول من الإحصاء وكان الأجدر استبدال وجود الإحصاء مكان امتحان التاريخ أو الجغرافيا وجعل فترة الأسبوع قبل إحدى هاتين المادتين.
 

وأكد الخبير التربوي أنه لا توجد مشكلة في جعل امتحانات الرياضيات ساعتين فقط ما دامت جاءت الأسئلة متوافقة مع هذا الزمن، ولا يستطيع احد تقدير ذلك من الان، وأنه في كل الأحوال الجدول جيد وهو أفضل الحلول، مشيرا إلى أن المشكلة ليست في الجدول الان بقدر ضرورة تركيز الطالب على الاستعداد للامتحانات وعدم فقدان أي درجات.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب النظام الجديد (انفوجراف)

5 معلومات عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2025

 اعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للنظامين (الجديد - القديم) للدور الأول 2025، وكذلك جدول امتحانات إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "STEM"، ومدارس المكفوفين للنظامين (الجديد - القديم).

 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025

وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة تبدأ الامتحانات يوم الأحد الموافق 15 يونيو 2025، وتستمر حتى يوم الخميس 10 يوليو 2025.

وقد حرصت الوزارة عند إعداد الجداول على توفير فترات زمنية كافية لكل شعبة على حدة، مما يتيح للطلاب الفرصة للمراجعة قبل موعد امتحان كل مادة.

 

أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، قرار بتكليف خالد عبد الحكم، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية والمشرف على الإدارة العامة للامتحانات، رئيسا لامتحانات الثانوية العامة 2025، والدكتور رمضان محمد رمضان نائبا له.

 

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