انتهاء أعمال رفع عربات قطار الإسكندرية وإصلاح القضبان تمهيدا لعودة الحركة

انتهت الجهات المختصة بالسكة الحديد من أعمال رفع عربات قطار 910 الإسكندرية القاهرة على القضبان مرة أخرى على الخط الطالع، قبل محطة طنطا، وإجراء الإصلاحات الخاصة بالقضبان، بعد ساعات مستمرة، وجهود مكثفة للإصلاح عقب خروج عدد من عربات القطار عن القضبان ظهر أمس الأربعاء قبل دخوله لمحطة سكك حديد طنطا.

كانت هيئة السكك الحديدية قد أعلنت تشغيل حركة القطارات على خط القاهرة الإسكندرية، في منطقة محطة طنطا في الاتجاهين على الخط النازل لحين الانتهاء من الاستعداد بالخط الطالع، وعودة حركة القطارات إلى طبيعتها على الخطين الطالع والنازل.

وأعلنت أنه أثناء مسير قطار رقم 910 مكيف القادم من الإسكندرية للقاهرة حدث عند دخوله محطة طنطا خروج جرار و4 عربات عن القضبان دون وقوع أي إصابات أو وفيات بين الركاب، وعلى الفور تم الدفع بفرق الطوارئ والأوناش لإعادة الجرار والـ4 عربات على القضبان وجاري الاستعداد بالسكة الطوالي وإعادة تشغيل الحركة.



كما وجه الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس مجلس للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كل من المهندس وجدي رضوان نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي والمهندس محمد عامر رئيس هيئة السكك الحديدية بالتوجه لموقع الحادث وتشكيل لجنة فنية لمعرفة الأسباب التي أدت إلى خروج الجرار والـ 4 عربات عن القضبان.

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