خروج عربات قطار الإسكندرية عن القضبان قبل توقفه بمحطة طنطا (صور)

شهد محيط محطة السكة الحديد بمدينة طنطا بـ محافظة الغربية خروج عدد من عربات قطار إسكندرية القاهرة عن القضبان قبل توقف القطار بمحطة طنطا دون وقوع أي إصابات أو خسائر.



وعلى الفور انتقلت أجهزة السكة الحديد بوسط الدلتا ومحطة طنطا وعدد كبير من المهندسين إلى موقع القطار.

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