الأربعاء 12 مارس 2025
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بيان عاجل من السكك الحديدية لكشف تفاصيل حادث قطار طنطا

حادث قطار طنطا
حادث قطار طنطا
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أعلنت هيئة السكك الحديدية أنه أثناء مسير قطار رقم 910 مكيف القادم من الإسكندرية للقاهرة حدث عند دخوله محطة طنطا خروج جرار و4 عربات عن القضبان دون وقوع أي إصابات أو وفيات بين الركاب. 

خروج عربات قطار الإسكندرية عن القضبان قبل توقفه بمحطة طنطا

وعلى الفور تم الدفع بفرق الطوارئ والاوناش لإعادة الجرار وال٤ عربات على  القضبان وجاري الاستعداد بالسكة الطوالي وإعادة تشغيل الحركة.

كما وجه الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس مجلس للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كل من المهندس وجدي رضوان نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي والمهندس محمد عامر رئيس هيئة السكك الحديدية بالتوجه لموقع الحادث وتشكيل لجنة فنية لمعرفة الاسباب التي ادت إلى خروج الجرار وال٤ عربات عن القضبان. 

وشهد محيط محطة السكك الحديدية بمدينة طنطا بـ محافظة الغربية خروج عدد من عربات قطار إسكندرية - القاهرة عن القضبان قبل توقف القطار بمحطة طنطا دون وقوع أي إصابات أو خسائر.

وعلى الفور انتقلت أجهزة السكك الحديدية بوسط الدلتا ومحطة طنطا وعدد كبير من المهندسين إلى موقع القطار.

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