تركيب 80 عامود إنارة جديد بالسنطة ضمن الخطة الاستثمارية للغربية (صور)

تواصل رئاسة مركز ومدينة السنطة بـ محافظة الغربية جهودها في تطوير منظومة الإنارة العامة، من خلال تركيب أعمدة إنارة جديدة على الطرق الرئيسية والفرعية، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2024-2025، بهدف توفير الخدمات للمناطق المحرومة وتحسين مستوى الإضاءة بالشوارع.

توزيع أعمدة الإنارة الجديدة

أكدت مني صالح، رئيس مركز ومدينة السنطة، أنه تم زرع 80 عامود إنارة جديد في عدة طرق ومناطق حيوية، وجاء التوزيع كالتالي:



22 عامودًا بطريق كفر قرطام.

8 أعمدة بطريق السنطة البلد – شندلات.

3 أعمدة بمدخل عزبة الحجري.

10 أعمدة بطريق تاج العجم – ميت ميمون.

17 عامودًا بطريق كفر ميت حواي – مصرف سماتاي – عزبة الفرماوي.

15 عامودًا بطريق طوخ مزيد.

5 أعمدة بطريق عزبة فوزي – الأمبوطين.



تكثيف حملات الصيانة الدورية للإنارة العامة

إلى جانب تركيب الأعمدة الجديدة، أكدت رئيس مدينة السنطة على استمرار أعمال الصيانة الدورية التي يقوم بها قسم الإنارة بمجلس المدينة، حيث شملت:



تركيب لمبات LED بمدخل قرية مسهلة.

إعادة زرع عامود إنارة بالطريق السريع طنطا – زفتى.

صيانة لوحة محول الإسكان بالقرشية.

إصلاح وتوصيل أسلاك الكهرباء بقرية كفر الحاج داوود – الجعفرية.

صيانة واستبدال لمبات LED بطريق شبراقاص – كفر سالم النحال – كفر الشيخ مفتاح حتى حدود الوحدة المحلية بشبراقاص، مع الوحدة المحلية بأبومشهور – بركة السبع بالمنوفية.





كما يجري استكمال أعمال الصيانة في الشوارع الجانبية والمناطق المختلفة، بالتزامن مع إصلاح الخلايا والمحولات الكهربائية بالقرى، في إطار خطة تطوير الإنارة العامة لخدمة الأهالي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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