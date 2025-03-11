الثلاثاء 11 مارس 2025
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تفاصيل اجتماع وكيل أوقاف بالدقهلية بمفتشي إدارة أجا

اجتماع أوقاف الدقهلية،
اجتماع أوقاف الدقهلية، فيتو

اجتمع الدكتور محمد عوض حسانين وكيل وزارة أوقاف الدقهلية بمفتشي إدارة أوقاف أجا بمكتبه، اليوم الثلاثاء، في إطار التواصل المستمر بين وكيل  وزارة الأوقاف بالدقهلية والأئمة والمفتشين، وفي ضوء رسالة وزارة الأوقاف الدعوية والمجتمعية.

 

أبرز البنود التي تم مناقشتها في الاجتماع 

  وخلال الاجتماع أكد وكيل أوقاف الدقهلية على  دورهم الدعوي وتكثيف ومتابعة الأنشطة الدعوية خلال شهر رمضان المبارك، وأهمية بناء وعي رشيد مستنير.
وكذلك ضرورة اتباع وتنفيذ تعليمات الوزارة.

 

 

وكيل أوقاف الدقهلية …نحن في عصر ذهبي لعمارة بيوت الله

وخلال  كلمته رحب الدكتور محمد عوض حسانين وكيل وزارة  الأوقاف بالحضور جميعًا، مؤكدًا أننا في عصر ذهبي لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، وأننا في حقبة فريدة في عمارة المساجد وإعداد وتأهيل الأئمة والواعظات، فإلى جانب التطوير في المبنى يأتي التطوير في المعنى سواء في جانب الثقافة الواسعة للأئمة والواعظات أم في جانب العمل المكثف، داعيًا إلى بذل أقصى الجهد في الأنشطة الدعوية والمقارئ القرآنية المتعددة.
 

كما استمع إلى مقترحات بعضهم التي تسهم في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

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