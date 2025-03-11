محافظ الدقهلية يحيل 53 موظفا للتحقيق في حملة تفتيشية بوحدة حي شرق المنصورة

أحال اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، 53 من العاملين بالوحدة المحلية لحي شرق المنصورة للتحقيق، بسبب تغيبهم عن العمل دون إذن مسبق، وذلك خلال جولته المفاجئة لمتابعة سير العمل ومستوى الانضباط الإداري داخل الحي.

إحالة 53 من العاملين بالوحدة المحلية لحي شرق للتحقيق

وأشاد محافظ الدقهلية بمستوى الأداء والانضباط الذي لمسه في العديد من الإدارات والأقسام داخل الحي، مؤكدًا على أهمية الاستمرار في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وسرعة إنجاز المعاملات دون تعطيل أو تأخير.

تفقد المحافظ المركز التكنولوجي بالحي

كما تفقد المحافظ المركز التكنولوجي بالحي، ووجه بضرورة تعزيز كفاءة العمل والاهتمام بسرعة إنهاء ملفات التصالح وإصدار التراخيص، والتعامل بجدية مع المتغيرات المكانية، لضمان تقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات المواطنين.

متابعة الأداء الإداري للعاملين

جاء ذلك خلال الحملة التفتيشية التي قادها محافظ الدقهلية بنفسه، يرافقه اللواء محمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام للمحافظة، وبحضور الدكتور ايهاب منصور معاون المحافظ وحسين البغدادي، مدير إدارة المراجعة والحوكمة بديوان عام المحافظة، وفريق من إدارة الحوكمة والمراجعة، حيث تم متابعة الأداء الإداري للعاملين، ومدى التزامهم بتقديم الخدمات للمواطنين بأفضل صورة ممكنة.

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