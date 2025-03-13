فحص بلاغات المتغيبين لكشف غموض جثة طافية على نهر النيل بالوراق

تواصل أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة جهودها لكشف غموض العثور على جثة لشخص مجهول الهوية طافية على نهر النيل بدائرة قسم شرطة الوراق، من خلال فريق بحث يعمل علي تحديد هوية المجني عليه من خلال فحص بلاغ محاضر المتغيبين، وجمع المعلومات للوقوف على ملابسات الواقعة.

وعثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة علي جثة شخص مجهول الهوية طافية في نهر النيل بداىرة قسم شرطة الوراق، وتم انتشال الجثمان بمعرفة الإنقاذ النهري، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى رئيس قطاع شمال الجيزة العميد محمد ربيع إخطارًا من رئيس مباحث الوراق المقدم محمد طارق، يفيد فيه العثور على جثة شخص مجهول الهوية فى العقد الخامس من العمر طافية بنهر النيل بدائرة القسم، وتولت النيابة التحقيق.

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