الخميس 13 مارس 2025
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حوادث

تسبب في وفاة طفلتين، المعمل الجنائي يعاين حريقا اندلع في شقة بالبدرشين

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق نشب في شقة قبل دقائق من الافطار، وأسفر عن وفاة طفلتين داخلها.

وكانت قوات الحماية المدنية تمكنوا من إخماد الحريق وتم نقل جثتي الطفلتين الى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

 

نشوب حريق داخل شقة بالبدرشين

 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة البدرشين، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق.

 

وبالفحص تبين  وفاة  طفلتين وتم نقلهما إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بدفن جثة للطفلتين، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

 

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