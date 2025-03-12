تسبب في وفاة طفلتين، المعمل الجنائي يعاين حريقا اندلع في شقة بالبدرشين

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق نشب في شقة قبل دقائق من الافطار، وأسفر عن وفاة طفلتين داخلها.

وكانت قوات الحماية المدنية تمكنوا من إخماد الحريق وتم نقل جثتي الطفلتين الى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

نشوب حريق داخل شقة بالبدرشين

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة البدرشين، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق.

وبالفحص تبين وفاة طفلتين وتم نقلهما إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بدفن جثة للطفلتين، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.