فتاة تتجرد من ملابسها داخل مترو جامعة القاهرة والشرطة النسائية تسيطر على الموقف

أقدمت فتاة على خلع ملابسها بالكامل في ظروف غامضة داخل صالة محطة مترو جامعة القاهرة، وتمكنت الشرطة النسائية من السيطرة على الموقف واصطحابها لحمام السيدات لارتداء ملابسها، وتبين إنها تعانى من اضطراب نفسي.

فتاة تخلع ملابسها داخل مترو جامعة القاهرة

تلقى المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا من الخدمات الأمنية بمحطة مترو الجامعة عن قيام فتاة بخلع ملابسها داخل صالة المحطة، وانتقل رجال الأمن لمكان الواقعة.



وبالفحص تبين قيام فتاة تدعى “ريهام ر”، (30 عامًا)، بخلع ملابسها داخل صالة محطة جامعة.



ورجحت التحريات الأولية أن الفتاة تعاني من اضطراب نفسي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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