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محافظات

محافظ قنا يشيد بأمانة مسعفين أعادا 227 ألفا و700 جنيه لصاحبها في حادث نجع حمادي

مسعفان أعادا 227
مسعفان أعادا 227 ألفا و700 جنيه لصاحبها، فيتو

أشاد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بالموقف النبيل الذي قام به عبود رفاعي أحمد، المسعف بفرع هيئة الإسعاف المصرية بقنا، وماهر عبد الواحد أحمد، السائق بذات الفرع، بعدما عثرا على مبلغ 227 ألفًا و700 جنيه أثناء تأدية عملهما في إسعاف مصابي حادث انقلاب سيارة بقرية البطحة التابعة لمركز نجع حمادي، وقاما بتسليمه للشرطة التي أعادته إلى صاحبه.

وأعرب محافظ قنا عن تقديره الكبير لهذا التصرف المشرف، مؤكدًا أن الأمانة والإخلاص في العمل هما أساس بناء المجتمعات الناجحة، وأن ما قام به المسعف والسائق يعكس القيم الأخلاقية الرفيعة التي يتحلى بها أبناء قنا.

نموذج يُحتذى به في الأمانة

كما وجه محافظ قنا، الشكر لهما، مشيدًا بدور هيئة الإسعاف المصرية في تقديم الخدمات الطبية الطارئة بكل تفانٍ وإخلاص.

وأشار المحافظ إلى أن هذا الموقف يعد نموذجًا يُحتذى به في الأمانة والمسؤولية، داعيًا جميع العاملين في مختلف القطاعات إلى التحلي بهذه القيم النبيلة، التي تعزز الثقة في مؤسسات الدولة وتكرس معاني النزاهة والإخلاص في العمل.

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