وكيل الصحة بقنا يقرر خصم 20% من مستحقات شركة النظافة (صور)

أجرى الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا جولة تفقدية موسعة داخل مستشفى حميات قنا للوقوف على الخدمات العلاجية المقدمة داخلها ومراجعة الحالات المرضية بالأقسام المختلفة.

واستهل وكيل الوزارة جولته بتفقد قسم الاستقبال للتأكد من وجود الفريق الطبي والوقوف على مدي التزامهم بالتسجيل للحالات المترددة وسير التحويل لأقسام المستشفى.

وخلال الزيارة تبين وجود قصور في أداء شركة النظافة بالمستشفى موجهًا بتوقيع خصم 20 % من مستحقات شركة النظافة.

الحالة الصحية لكل مريض بقنا

كما تفقد وكيل الوزارة قسم الكبد والجهاز الهضمي ووحدة المناظير، واطمئن علي جميع المرضى بالقسم وعلي الحالة الصحية لكل مريض ومدى تلقيهم الرعاية الصحية المرغوبة وبروتوكول العلاج لكل مريض موجهًا بوضع مقترح لتطوير أجهزة المناظير لتطوير خدمات المناظير داخل المستشفى لتحسين تلك الخدمات بما يعود بالنفع على المرضي من أبناء المحافظة.

وخلال جولته الموسعة التي رافقه فيها الدكتورة سمر عاطف وكيل المديرية والدكتور عبدالله حمدي مدير الطب العلاجي وعدد من مديري الإدارات الفنية بالمديرية والدكتور سيد الكاشف مدير المستشفى.

كما تابع وكيل الوزارة، سير العمل داخل وحدة الغسيل الكلوي،واطمأن على سير العمل داخل وحدة الكلي الصناعي بالمستشفى والتأكد من تواجد الطاقم الطبي والتمريض على رأس العمل ومدى رضا المرضى عن الخدمة المقدمة داخل الوحدة مع إعطاء تكليفات بضرورة توافر المستلزمات والأدوية اللازمة بالكميات الكافية لضمان الاستدامة في خدمات الغسيل الكلوي.

كما تم المرور علي قسم العناية المركزة ومراجعة تذاكر المرضى وبروتوكول العلاج والتأكد من إعطاء الأدوية فى المواعيد المحددة، كما تبين وجود حالات فى العناية حالتها الصحية جيدة وتم التوجيه بضرورة خروج الحالات إلى القسم الداخلى حتى يتسنى دخول حالات أخرى مع العمل علي دخول الحالات إلى العناية المركزة وفقًا لترتيب وأولوية الدخول حسب الحالة المرضية بما يساعد علي القضاء على قوائم الإنتظار.

كذلك تم مراجعة قرارات العلاج علي نفقة الدولة ومتابعة قرارات الصرف بصيدلية نفقة الدولة، وصيدلية الخارجي والعناية المركزة وقسم الكلى الصناعى.

كما راجع وكيل الوزارة المعمل بالمستشفي ومدى كفاءة الأجهزة وتنفيذ التحاليل المطلوبة، مشددًا علي التسجيل والحفظ للمعلومات الواردة لضمان المتابعة للحالات الطبية المزمنة.

وأكد وكيل الوزارة خلال الزيارة ضرورة تطبيق أقصى درجات مكافحة العدوى داخل أقسام المستشفى وتدريب الفرق الطبية باستمرار علي بروتوكولات المكافحة لضمان عدم انتقال الأمراض بين المرضى والفريق الطبي مع التشديد علي تطبيق أعلى درجات التعقيم للأجهزة الطبية والمستلزمات.

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