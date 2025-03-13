حملة ليلية على محال بيع الألعاب النارية وسماعات الصوت للتكاتك بالمنصورة (صور)

شهدت مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية حملة ليلية للتفتيش على محال بيع الألعاب النارية، واستخدام سماعات الصوت في التكاتك ورفع الإشغالات بحي شرق المنصورة.

حملة ليلية للتفتيش على محال بيع الألعاب النارية المحظور تداولها

وتابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، حملة ليلية للتفتيش على محال بيع الألعاب النارية المحظور تداولها، وحملة على التكاتك التي تستخدم سماعات الصوت وتسبب إزعاج المواطنين، ورفع الإشغالات بحي شرق المنصورة، وأكد أن هذه الحملات لن تتوقف حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين، وللحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، وتيسير حركة السير والمرور في الشوارع، حرصا على مصالح المواطنين.

متابعة حالة الإشغالات بالشوارع ورفعها أولا بأول

وأكد محافظ الدقهلية أنه وجه لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية، لمحال بيع الألعاب النارية بالتنسيق مع مراكز وأقسام الشرطة، والجهات المعنية، ومتابعة حالة الإشغالات بالشوارع ورفعها أولا بأول، وأضاف أن من أهم عناصر تقييم الأداء، مستوى النظافة بالشوارع، وحالة الإشغالات، وأكد أنه يتابع بشكل شخصي مستوى الخدمات في الشوارع من خلال متابعة مستوى النظافة العامة والإشغالات.

وتنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، قام محمد أمين رئيس حي شرق المنصورة، بالإشراف على حملة ليلية للتفتيش على المحال التجارية، ومصادرة أطقم الصوت من التكاتك، والتي تسبب تلوث سمعي للمواطنين وتسبب الإزعاج، ورفع الإشغالات، يقودها محمد حسن مجد نائب رئيس الحي.

رفع الإشغالات من شوارع بالمنصورة

وقامت برفع الإشغالات من شوارع، عزبة الشال، والدراسات، والإمام محمد عبده، وعبده معروف، وشارع الأتوبيس الجديد، وعبد السلام عارف، وقناة السويس، وتم رفع كافة الإشغالات من الطريق وتسيير حركة المرور وفتح الشوارع واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات، والتنبيه بعدم عودة الإشغالات.

شارك في الحملة الليلية الشاملة، السيد البصال مدير إدارة المتابعة بحي شرق المنصورة، وسعد مطاوع بالعلاقات العامة والمتابعة، وطارق ابو ستيت رئيس قسم الإشغالات، وباقي فريق العمل بحي شرق المنصورة.

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