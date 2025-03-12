الأربعاء 12 مارس 2025
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محافظات

جولة تفتيشية مفاجئة لمحافظ الدقهلية بديوان المطرية (صور)

جولة محافظ الدقهلية،
جولة محافظ الدقهلية، فيتو

أجرى اللواء طارق مرزوق،محافظ الدقهلية، جولة تفتيشية مفاجئة لمتابعة سير العمل والانضباط الإداري داخل ديوان عام مركز ومدينة المطرية، في إطار جهوده المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ الدقهلية في جولة تفتيشية مفاجئة بالمطرية

وتفقد مختلف الإدارات والأقسام برئاسة مركز ومدينة المطرية  للتأكد من كفاءة الأداء وسرعة إنجاز تعاملات المواطنين لأداء مصالحهم من الإدارات التنفيذية المختلفة وفي مقدمتها المركز التكنولوجي.

تفعيل آليات المتابعة الدورية لضمان استمرارية الانضباط

وأكد المحافظ أهمية الاستمرار في في بذل الجهود للعمل علي الأداء وتحسين بيئة العمل لضمان تقديم خدمات متميزة للمواطنين. كما وجه بضرورة تفعيل آليات المتابعة الدورية لضمان استمرارية الانضباط والالتزام بمعايير الجودة في تقديم الخدمات.

تسريع إجراءات التصالح في مخالفات البناء

وشملت الجولة تفقد الإدارات المختلفة في مقدمتها  المركز التكنولوجي،حيث شدد المحافظ على ضرورة تسريع إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتحسين كفاءة التعامل مع طلبات المواطنين، والعمل على إزالة أي معوقات قد تؤثر على سير العمل خاصة فيما يتعلق بالمتغيرات المكانية والتقنين تحقيقا لإرضاء المواطنين وفي ذات الوقت الحفاظ علي حقوق الدولة،و العمل الجاد لتسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والجهد على المواطنين.
 وخلال الجولة، التقى المحافظ بعدد من المواطنين، واستمع إلى شكواهم ومقترحاتهم حول سبل تحسين الخدمات المقدمة، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في تنفيذ جولات رقابية لضبط الأداء الإداري وضمان تقديم خدمات متميزة تليق بأهالي المطرية.

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وتأتي هذه الجولات التفتيشية في إطار خطة متكاملة تهدف إلى تحقيق أعلى معدلات الانضباط الإداري والارتقاء بمستوى الخدمات، بما يعكس حرص الدولة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة العمل في الوحدات المحلية.

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