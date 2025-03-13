مسلسل الشرنقة الحلقة 14، أنور يقتل الروسي

مسلسلات رمضان 2025، دارت أحداث الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل الشرنقة حول حازم، الذي كان يتأمل اسم يوسف بدوي ويشاهد صورة الروسي، وبينما كان ينظر إلى الصورة، فوجئ بالروسي يقف خلفه ويتحدث معه، مشيرًا إلى الشبه بينهما، وكاشفًا أنه كان يراقبه لفترة طويلة، وأنه كان يعلم بعمله مع الشرطة وأنه الذي أرسل البريد الإلكتروني لعمر.

كما اعترف الروسي بعدد من الحقائق التي تثبت تورطه في تجارة المخدرات، وقام بتهديد حازم بسلامة زوجته سلمى وابنته، لكن حازم كشف أن الحديث الذي دار بينهما كان مسجلًا بواسطة كاميرا مخفية في نضارة منحتها له الشرطة، وكان الضابط عمر يتابع كل ما يحدث، وعندما وصل الضابط عمر إلى المكان، هاجم الروسي حازم وهرب، متفاديًا القبض عليه.

لاحقًا، أبلغ الضابط عمر رؤساءه بالموقف، واعترف بأنه كان السبب في معرفة الروسي بمعلومات كثيرة عن حازم، لكنه وعد بإصلاح الأمر. وبناءً على ذلك، تقرر نشر هوية الروسي في كل مكان لتعقبه والقبض عليه.

على جانب آخر، تم الإشارة إلى أن صلاح بدوي، مساعد محسن مرجان، قد وقع في حب فاتن علام، وقرر الزواج منها لإنقاذها من مستنقع الدعارة، وبالفعل، تزوجها وكان يحبها بشدة، وفي وقت سابق، كان حازم قد حذر من أنه سيطيح بكل شيء إذا شعر بأنه خسر أمرًا كبيرًا.

وبسبب قلقه على سلامة سلمى، ذهب حازم إلى منزل فلان علام والتقط صورًا لها مع خادمتها وهما جثتان هامدتان، ثم أرسلها إلى صلاح أبو الفضل، مؤكدًا له أن هذه الخسارة ستكون كافية لدفعه لاتخاذ خطوة جذرية.

وبالفعل، قرر صلاح أبو الفضل الإبلاغ عن محسن مرجان وكشف كل تعاملاته المشبوهة، ومن جانبه، أدرك محسن أنه في مأزق، فاختار التعاون مع الشرطة مقابل تخفيف الأحكام عليه. وأرشدهم إلى موقع الروسي، وفي لحظة خروج الأخير من المنزل، وجد الروسي الشرطة في انتظاره بقيادة الضابط عمر.

حاول التفاوض معهم، مدعيًا أنه سيكون ذا فائدة كبيرة لهم من خلال تقديم معلومات مهمة عن شركائه، ولكن فجأة، أطلق أحد القناصين النار عليه، فأصيب برصاصة قاتلة في رأسه وهذا القناص هو أنور.

أحداث مسلسل الشرنقة الحلقة 13

دارت أحداث الحلقة 13 من مسلسل الشرنقة حول سلمى التي تتحدث مع فاتن علام وتكتشف أنها توقفت عن العمل في الدعارة وبدأت في العمل في مجالات حلال بمساعدة حازم (أحمد داود) وساعدتها في إصدار جواز سفر لها ولابنتها كما ستساعدها على السفر.

وبالرغم من أن حازم (أحمد داود) كان يظن أن سلمى (مريم الخشت) في أمان مع فاتن علام إلا أن أنور كان يلاحقها خاصة أنه تلقى أمرًا من الروسي بقتلها، ويحاول حازم متابعة تحركات أنور إلا أن أنور يذهب لمنزل فاتن علام أثناء تواجد سلمى في السفارة.

ويقابل حازم المقدم عمر (علي الطيب) ويبلغه بتفاصيل العملية التي يسلمها مع الروسي (أيمن الشيوي)، ويمنحه عمر نظارة تسجل بالصوت والصورة كل التفاصيل التي يمر بها حازم، وتنتهي الحلقة باكتشاف حازم أن الروسي دكتور في الجامعة يدرس قانون جنائي ويحمل اسمه يوسف بدوي وهو ذاته الذي يشرف على رسالة الضابط عمر.

أبطال مسلسل الشرنقة

مسلسل الشرنقة بطولة أحمد داود ويشاركه مريم الخشت، علي الطيب، صبري فواز، محمد عبده، سارة أبي كنعان، ياسر عزت، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب، ومن إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، ويتكون المسلسل من 15 حلقة.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي غامض، ويجسد أحمد داود دور محاسب يُدعى حازم يعمل داخل إحدى الشركات الكبرى، ومعروف عنه بين زملائه التميز والإبداع في عمله، إلا أنه يُفاجأ بممارسات غير قانونية داخل الشركة، ويتطرق لقضية غسيل أموال ليدخل في مواجهات وتتغير حياته رأسًا على عقب، وذلك في أجواء مليئة بالإثارة والتشويق.

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