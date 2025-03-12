الأربعاء 12 مارس 2025
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أخبار مصر

حالة الطقس اليوم، تحذير من نشاط الرياح على هذه المناطق

حالة الطقس
حالة الطقس

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح اليوم على أقصى غرب البلاد وذلك على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 12 -3- 2025 بمحافظة البحيرة

حالة الطقس غدا الأربعاء، دافىء نهارا على أغلب الأنحاء


كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن استمرار ارتفاع درجات الحرارة حيث تبدأ فى الارتفاع التدريجى بقيم تتراوح من 2: 4 درجات مئوية حتى تتجاوز الثلاثينات نهاية الأسبوع الجاري.

 

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحية من الثالثة فجرا وحتى التاسعة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى  وسط سيناء الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقيةوالقاهرة الكبرى ومدن القناة.


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم    الاربعاء، ويسود طقس دافئا نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الغربية، معتدلا على السواحل الشرقية،و جنوب سيناء ودافئا على جنوب الصعيد بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الارصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن  يسود طقس دافئا نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية و شمال الصعيد مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى  شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  اليوم كالتالي: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى:  16

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:25

درجة الحرارة الصغرى: 15

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى: 13

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى:15

 

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