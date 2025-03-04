رئيس فرع الرعاية الصحية بالإسماعيلية يجرى جولة مفاجئة بمركز 30 يونيو (صور)

أجرى الدكتور علي رفعت مدير فرع هيئة الرعاية الصحية في محافظة الاسماعيلية، جولة تفقدية مفاجئة، مركز ٣٠ يونيو الدولي لأمراض الكلي والمسالك، يرافقه عدد من مديرى الإدارات، ورؤساء الأقسام.

تفقد أقسام المركز

وشملت جولة المرور تفقد كافة أقسام المركز ، والتأكد من تطبيق معايير الرعاية الصحية المثلى، ومراجعة التسجيل الالكتروني، ودقة واستيفاء البيانات، وتقييم الأداء بكافة الأقسام الطبية، والادارية لضمان التزام الفريق الطبي بالمعايير المعتمدة، وانتظام سير العمل، ومتابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية

وفاعليات مبادرة رمضان بصحة لكل العيلة والتثقيف الصحى لمرضى الكلى خلال شهر رمضان المبارك.



جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

ويأتي ذلك فق توجيهات" الدكتور احمد السبكى" رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل.



وكان قد قام الدكتور "على رفعت"، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية في الإسماعيلية بالمرور على مركز طب الاسرة وذلك للإطلاع على سير العمل، والخدمات التي تقدم للمواطنين، رافقة خلال الزيارة الدكتورة "منى منير "، مدير إدارة الرعاية الأولية وعدد من مديرى الإدارات بالفرع.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

تفقد أقسام المركز

شملت الزيارة جولة تفقدية بأقسام المركز، وعيادات طب الأسرة، وغرف الفحص، والصيدلية، والاشعة، والمعامل، وفاعليات مبادرة رمضان بصحة لكل العيلة

ومتابعة آداء الخدمات.

استمرار رفع كفاءة الأطقم الطبية

وأكد مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية على الاستمرار فى رفع كفاءة طاقمها الطبي والإداري، ومشيدا بحرصهم على تقديم أفضل رعاية صحية للمرضى وأهمية دورهم في الوقاية من الأمراض، وتعزيز صحة المجتمع.

جانب من الجولة، فيتو

وخلال الزيارة، ناقش مدير فرع الرعاية الصحية بالإسماعيلية بعض التحديات التي يواجهها المركز، مؤكدا على الإلتزام بتقديم الدعم اللازم لضمان استمرار تقديم خدمات المركز على أكمل وجه،فضلا عن حرصة على الاستماع للمنتفعين وتلبية كافة احتياجاتهم.











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