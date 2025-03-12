لاعبو الأهلي يحتفون بجماهير الفريق بعد أزمة السولية بهذه الطريقة (صور)

احتفى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بجماهير القلعة الحمراء من خلال منشور موحد عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ونشر لاعبو النادي الأهلي استوري عبر حسابهم على إنستجرام يتضمن صورا لجماهير الأحمر من الذي يحمل عبارة “جمهوره ده حماه” وأخرى تحمل “ضهر وسند الأهلي إيد واحدة”.

وشهدت مباراة القمة 130 انسحاب النادي الأهلي وإلغاء مباراته أمام الزمالك في إطار منافسات الدوري المصري لعدم حضور الفريق الأحمر لاستاد القاهرة لخوض المباراة، اعتراضا على إقامة اللقاء بطاقم تحكيم مصري.

اجتماع وزير الرياضة مع محمود الخطيب

ويعقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعا مع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لمناقشة أزمة انسحاب الأهلي من مباراة القمة 130 أمام الزمالك، بسبب رفض اتحاد الكرة استقدام حكام أجانب.

ومن المنتظر أن تُعقد جلسة وزير الشباب والرياضة مع محمود الخطيب خلال ساعات، خاصة أن الفترة الماضية شهدت اتصالات بين الجانبين، كما وافق الخطيب على مقترح وزير الرياضة بتأجيل اللقاء واستقدام طاقم حكام سعودي لإدارتها، إلا أن هذا المقترح اصطدم برفض مجلس الزمالك.

ويناقش وزير الشباب والرياضة مع محمود الخطيب سبل حل أزمة مباراة القمة وقرار الأهلي بعدم استكمال الدوري المصري.

وكان محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الأهلي أخطر لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء بانتهاء المعسكر، وذلك بعد أزمة مباراة الزمالك الأخيرة في القمة 130.

وأبلغ رمضان لاعبي الأهلي بانتهاء المعسكر وعودتهم إلى منازلهم، حيث غادر الفريق فندق الإقامة متجها إلى مقر النادي بالجزيرة ثم مغادرة اللاعبين من هناك.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي ، أن مجلس النادي سيعلن عدم استكمال مسابقة الدوري عقب إعلان عقوبات رابطة الأندية وذلك بعد انسحاب الفريق الأحمر أمس من مباراة القمة أمام الزمالك لعدم استقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة اللقاء.

ويعتبر الأهلي المنسحب مهزوما في هذه المباراة 2 /0 ويتم خصم ثلاث نقاط من رصيد الفريق بخلاف المباراة التي اعتبر فيها مهزومًا ويعاد ترتيب الفريق ضمن جدول المسابقة.

موعد مباراة الأهلي وانبي بكأس الرابطة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي يوم 20 مارس الجاري في تمام التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقا ”، والتي كان مقررًا لها 10 ديسمبر الماضى، وتم تأجيلها بسبب مشاركة الأهلي فى بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات كأس عاصمة مصر.

ومن المقرر أن يعلن النادي الأهلي عدم استكمال مسابقة الدوري بناء على انسحابه أمس من مباراة القمة أمام نادي الزمالك.

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