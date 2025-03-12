الدوري المصري على صفيح ساخن.. انسحاب الأهلي يهدد البطولة بالإلغاء.. بيراميدز يشكو عضو اتحاد الكرة السابق.. الزمالك يدعو لاجتماع طارئ.. وسيناريوهات كارثية تنتظر المسابقة

شهدت الساعات الماضية أزمات عنيفة في الدوري المصري، كان آخرها قرار مسئولي الأهلي بعدم خوض مباراة القمة 130 أمام الزمالك في الجولة الإفتتاحية من المرحلة الثانية من الدوري المصري، بعد رفض اتحاد الكرة استقدام طاقم حكام أجنبي لإدارة المباراة.

انسحاب الأهلي من القمة 130، جعل الدوري المصري في مهب الريح، خاصة أن عدم إقامة القمة 130 سيفتح الباب لمشكلات أكبر، مع تأكيدات الأهلي في بيانه بأنه لن يستكمل مسابقة الدوري المصري، مالم يتم تنفيذ مطالبه مع دخول أطراف أخرى في الأزمة مثل بيراميدز والزمالك.

انسحاب الأهلي من القمة 130

محمد رمضان يخطر لاعبي الأهلي بإنتهاء معسكر الفريق والعودة إلي منازلهم

وأخطر محمد رمضان المدير الرياضي بـ النادي الأهلي، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء بإنتهاء المعسكر وذلك بعد أزمة مباراة الزمالك الاخيرة في القمة 130.

وأبلغ محمد رمضان لاعبي الأهلي بانتهاء المعسكر وعودتهم إلي منازلهم، حيث غادر الفريق فندق الإقامة متجها إلى مقر النادي بالجزيرة ثم، مغادرة اللاعبين من هناك.

الأهلي يعلن عدم استكمال الدوري في هذا الموعد

فيما كشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن مجلس النادي سيعلن عدم استكمال مسابقة الدوري عقب إعلان عقوبات رابطة الأندية وذلك بعد انسحاب الفريق الأحمر أمس من مباراة القمة أمام الزمالكلعدم استقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة اللقاء.

مجلس إدارة النادي الأهلي

ويعتبر الأهلي المنسحب مهزوما في هذه المباراة 2 /0 ويتم خصم ثلاث نقاط من رصيد الفريق بخلاف المباراة التي اعتبر فيها مهزومًا ويعاد ترتيب الفريق ضمن جدول المسابقة.

ومن المقرر أن يعلن النادي الاهلي عدم استكمال مسابقة الدوري بناء على انسحابه أمس من مباراة القمة أمام نادي الزمالك.

بيراميدز يشكو إيهاب الكومي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وللجنة الانضباط

وقال نادي بيراميدز إنه تقدم نادي بيراميدز، ببلاغ رسمي للنائب العام وشكوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأخرى للجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، ضد المذيع إيهاب الكومي مقدم برنامج "الماتش" بقناة صدى البلد، بسبب تناوله نادي بيراميدز بشكل غير مقبول في حلقة البرنامج المذاعة مساء الأمس.

وشمل بلاغ النادي للنائب العام وشكواه بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ولجنة الانضباط، الفيديو المتضمن تصريحات مسيئة من جانب المذيع في حق نادي بيراميدز، مطالبا بضرورة التحقيق الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه من أجل حفظ حقوق النادي.

النادي في بلاغه قال إن المذيع قال على غير الحقيقة أخبارا من شأنها النيل من نادي بيراميدز، واتهمه بدون دليل باتهامات غير مقبولة، لا يمكن الصمت عليها، ولابد من التحقيق فورا معه، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لكل من يتهم كذبا نادي بيراميدز بمثل هذه الاتهامات.

تصريحات إيهاب الكومي

وكان إيهاب الكومي قد قال خلال برنامجه على قناة صدى البلد “إن هناك العديد من الأدلة التي تؤكد وجود نية لدى الجبلاية لمنح بيراميدز لقب الدوري، سأعلن عن بعضها حاليا، مباريات بيراميدز متصدر مجموعة المنافسين على اللقب يجب أن تتوازى مع مباريات زد الذي يتصدر مجموعة الهابطين ولكن مباراتهما ليست متشابهة وبدون مقياس واضح، بيراميدز سيخوض 7 مباريات خارج أرضه ولذلك فقد قرر القائمين على الكرة في مصر منح لقب الدوري للفريق الذي يسجل أهدافا أكثر خارج ملعبه وهو ما يرجح من كفة بيراميدز”.

مجلس الزمالك يعقد اجتماعًا طارئًا

فيما يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب اجتماعًا مهمًا اليوم الاربعاء بحضور جميع أعضاء المجلس وذلك بمقر النادي.

وسيتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات التي تخص شؤون النادي والفرق الرياضية المختلفة، وعقد جلسة مع لجنة التخطيط والتطوير لقطاع كرة القدم والتي يترأسها الكابتن حسين لبيب وتضم كل من أحمد حسام "ميدو" وحازم إمام وعمرو الجنايني، وستقوم اللجنة اليوم بعرض التصور المقدم منها لإعادة هيكلة قطاع كرة القدم والعمل على تطوير هذا الملف على مستوى جميع فرق الكرة بالنادي.

كما أكد مجلس إدارة الزمالك في بيان سابق رفضه القاطع تأجيل أو إعادة مباراة القمة 130.

مسئولي رابطة الأندية المحترفة

بطولة الدوري الممتاز مهددة بالإلغاء

ويتساءل الملايين من عشاق كرة القدم المصرية عن مصير مسابقة الدوري الممتاز في حال تمسك الأهلي بقرار الانسحاب أمام الزمالك في المباراة المحدد لها التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي.

وتستعرض فيتو سيناريوهات مستقبل بطولة الدوري بعد انسحاب الأهلي رسميا أمام الزمالك.

الأهلي أعلن في بيان رسمي، أنه لن يستكمل مسابقة الدوري الممتاز في حال لم يتم استقدام طاقم حكام أجنبي لإدارة مباراته الليلة أمام الزمالك.

ووفقا للائحة الدوري المصري الممتاز، فإنه في حال انسحب الأهلي في لقاء الزمالك فقط الليلة، فإن العقوبات عليه ستكون على النحو التالي:

توقيع غرامة مالية على الاهلي تصل لـ 100 ألف جنيه وذلك للانسحاب من المباراة.

اعتبار الأهلي مهزوما في هذه المباراة 2/0

خصم ثلاث نقاط من رصيد الأهلي بخلاف المباراة التي اعتبر فيها مهزومًا ويعاد ترتيب الفريق ضمن جدول المسابقة.

تقديم مذكرة لمجلس إدارة الرابطة لاستيضاح من له صلة بقرار الانسحاب لاتخاذ قرار من المجلس بالعقوبات.

الأهلي يتمسك بعدم استكمال مسابقة الدوري

أما في حال تمسك الأهلي بقراره ولم يستكمل مسابقة الدوري، فهذا يعني أن مسابقة الدوري الممتاز ستكون في مهب الريح، لأنه في هذه الحالة سيتم إلغاء جميع نتائج الأهلي في مبارياته السابقة، وهذا يعني تغيير كبير في مسابقة الدوري، ولن يكون معلوما وقتها من الفرق المتنافسة على التتويج باللقب، ومن الأندية التي تتنافس على الإفلات من الهبوط، وهذا يجعل من المستحيل استكمال البطولة.

سبب آخر يفرض على المسئولين إلغاء مسابقة الدوري، في حال أصر الأهلي على عدم استكمال الدوري، لأنه سيعاقب بالهبوط إلى دوري القسم الرابع، وهو ما يعد زلزالا يضرب الكرة المصرية، وسيناريو لا يمكن قبوله أو استيعابه، فالأهلي والزمالك هما قطبا الكرة المصرية، ولا يمكن وجود أي نشاط كروي في مصر في غياب أي منهما.

كما أنه في حال تم تطبيق اللوائح على الأهلي وهبوطه لدوري القسم الرابع، فإن الأهلي ومجلس إدارته لن يصمت على تقبل هذه العقوبات، وبالطبع سيقوم بتصعيد الأزمة إلى “فيفا”، وسيرتكن الأهلي في هذه الخطوة إلى أن رابطة الأندية المصرية التي تدير البطولة برئاسة أحمد دياب، هي رابطة غير شرعية ولم يتم انتخابها من قبل الأندية، بل تم فرضها على أندية الدوري الممتاز على الرغم من انتهاء مهمتها بانتهاء مسابقة الدوري في الموسم الماضي.

الأهلي اتخذ قرار الانسحاب بعد الدراسة

ويعلم الجميع أن مجلس إدارة الأهلي لا يتخذ أي قرار بشكل عشوائي، ولكن الأهلي عندما يتخذ قرارا مصيريا مثل الانسحاب من مسابقة الدوري وعدم استكمالها، فإن لا يعلن القرار ويتمسك به إلا بعد دراسته بشكل مستفيض، وبعد أن يتأكد من سلامة موقفه القانوني، خاصة عندما يضع ضمن اعتباراته تبعات القرار وسيناريو التصعيد إلى الفيفا أو المحكمة الرياضية الدولية.

ولأنه لا يتصور إقامة أي بطولة محلية بدون الأهلي أو الزمالك، فإنه سيكون من الصعب استكمال مسابقة الدوري في نسختها الحالية، لأنها تحقق خسائر غير مسبوقة ولا تحتمل فيما يخص رعاة البطولة، فكل الرعاة الذين دفعوا مئات الملايين لمشاهدة متعة المنافسة بين الأهلي والزمالك، سيقومون بالمطالبة بتعويضات كبيرة لتعويض خسائرها من انسحاب الأهلي، وهذا يؤدي بالتأكيد لإلغاء البطولة.

أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، فيتو

تأجيل مباراة الأهلي والزمالك

أما السيناريو الأخير، فهو صدور قرار من رابطة الأندية بإقامة مباراة القمة 130 في موعد آخر، على أن تقام في حضور طاقم حكام أجنبي إرضاءا للنادي الأهلي، إلا أن هذا السيناريو سيصطدم برفض مسئولي الزمالك.

ولكن حتى في حال حدث السيناريو الأخير وتم استكمال مسابقة الدوري الممتاز بمشاركة الأهلي، فإن هناك ضحايا لأزمة مباراة القمة، سيكون أبرزهم رابطة الأندية المصرية، التي باتت الإطاحة برئيسها وأعضاء مكتبها التنفيذي مسألة وقت.

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