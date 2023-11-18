إيلون ماسك يفاجئ مستخدمي إكس بطلب غريب بعد تعرضه للمقاطعة بسبب دعمه لغزة

أيلون ماسك، فاجأ أيلون ماسك، الملياردير الأمريكي، نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "أكس"، تويتر سابقًا، بطلب غريب اليوم، بعد قرار مقاطعة الشركات العالمية الإعلان على منصة "أكس" بسبب تعاطفه مع اهالي غزة ضد المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، حيث طالب ماسك مستخدمي المنصة بالوقوف إلى جانب المنصة والتضامن معها، ضد ما وصفه بالهجمة ضد حرية الرأي.

طلب غريب من أيلون ماسك لمستخدمة منصة "أكس"



ونشر أيلون ماسك بيان طلب فيه من مستخدمي منصة "أكس"، بالتضامن مع المنصة من أجل حرية التعبير، مؤكدًا أن شركة "أكس" ستقوم برفع دعوى قضائية ضد المتسببين في حملة مقاطعة الإعلانات، ومن ضمنها منظمة Media Matters، الأمريكية التي تراقب محتوى وسائل الإعلام، متهمًا إياها بتقويض حرية التعبير، مشيرًا إلى أن هذه المنظمة ووسائل الإعلام التقليدية يرون أن منصة "أكس" أصبحت تهدد سردياتهم المخصصة للتأثير على الجماهير.

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أيلون ماسك يتعرض لحملة مقاطعة، فيتو

وعن منع الإعلانات على منصة أكس، أكد أيلون ماسك أن المنصة ستحمي حق حرية التعبير للجميع، وأنه لن يسمح لأصحاب الأجندات الضغط علينا.

أسلون ماسك يرفع قضية ضد منظمة ميديا ماترز

وعن الإجراء الذي سيقوم به أيلون ماسك ضد منظمة ميديا ماترز قال: "سفتتح المحكمة يوم الاثنين، وستوقم شركة منصة "أكس" برفع دعوى قضائية ضد منظمة Media Matters وجميع أولئك الذين تواطأوا في هذا الهجوم الاحتيالي على شركتنا".

وقال أيلون ماسك في رسالته التي وجهها لنشطاء منصة "أكس"، تويتر سابقًا: "قفوا معنا لحماية حرية التعبير، هذا الأسبوع منظمة ميديا ماترز Media Matters الأمريكية نشرت قصة محرفة تمامًا للمستخدمين الحقيقيين والخبراء على منصة أكس، في محاولة أخري لتقويض حرية الرأي ومنع الإعلانات على منصة أكس."



زأضاف أيلون ماسك "منصة أكس تعمل من أجل حماية حقوق العامة في حرية الرأي، حتى يكون هناك حرية رأي حقيقية، ويجب أيضًا أن يكون لدينا الحرية أن نرى أو نسمع للأشياء التي يمكن أن يعتبرها البعض معارضة، ونؤمن أن لكل إنسان لديه الحق ليعبر عما يجول في خاطره وعما يريد أن يقرأ، أو يسمع، لأن ذلك يمثل قوة حرية الرأي"

إيلون ماسك يتعرض لحملة مقاطعة كبيرة

جدير بالذكر أن إيلون ماسك يتعرض حاليًا لمقاطعة كبيرة من بعض الحكومات والشركات العابرة للحدود حول العالم، للإعلان على منصة "أكس"، حيث قررت شركة IBM العملاقة حظر جميع إعلاناتها على المنصة.



كما أصدرت أكبر شركة في العالم "Apple" قرارًا بحظر جميع إعلاناتها على منصة "أكس"، وطلب الاتحاد الأوروبي من جميع الخدمات التنفيذية في الاتحاد التوقف عن عرض الإعلانات على المنصة.

وأوقفت شركة جلعاد للعلوم الإعلانات على منصة "أكس"، وانضمت شركة "Adobe" العملاقة لمقاطعة الإعلانات على المنصة.

أما الأسباب التي دفعت الشركات عابرة القرات والحكومات لإطلاق حملة مقاطعة الإعلانات على منصة "أكس"، فيعود إلى مزاعم بأن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك يدعم مقولة (اليهود ينشرون الكراهية ويدعون المظلومية بعد ذلك) وهو ما يُعتبر معاداة للسامية، حسبما ذكر ماسك.

أيلون ماسك يقرر غلق الحسابات الداعية للإبادة

كما ادعت الشركات بوجود منشورات في المنصة تدعو لمعاداة السامية، وهناك مزاعم حول منشورات قالوا إنها "تروج لمعلومات مضللة وأن المنصة تسمح بنشرها دون تحرك لإيقافها."

وفي الاسباب التي أوردتها منظمة ميديا ماترز، زعمها بسماح المنصة للمشتركين برفع مقاطع ومنشورات مؤيدة للنازية والفاشية ومعاداة اليهود.

أيلون ماسك يتوعد الداعين للإبادة، فيتو



وبرغم أن أيلون ماسك رد على قرار المقاطعة بنشر مقطع فيديو وهو يلعب لعبة، قال فيها "إن مكافحة الكراهية ليس أمرًا سهلًا"، لكنه عاد، اليوم السبت، نشر تعليقًا قال فيه: "قلت في الأسبوع الماضي كلمة "إنهاء الاستعمار" و"من البحر للنهر"، وهذه العبارات تعني بالضرورة الإبادة الجماعية. إن الدعوات الواضحة للعنف الشديد تتعارض مع شروط الخدمة الخاصة بنا وستؤدي إلى تعليق الحساب".

وعاد أيلون ماسك يتوعد أي إنسان يدعوا للإبادة الجماعية فقال: "سيتم تعليق حساب أي شخص يدعو إلى الإبادة الجماعية لأي مجموعة في هذه المنصة"

جدير بالذكر أن منصة "أكس" من أكبر المنصات التي نشرت عليها آراء وبثت مقاطع فيديو للتعريف بالقضية الفلسطينية، ومن خلالها كان هناك رأي عام قوي مؤيد لحقوق الشعب الفلسطيني ضد المجازر والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.