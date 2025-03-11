بعدما أشاد بأدائه في مسلسل النص، رسالة من حمزة العيلي للإعلامي محمد علي خير

حظى الفنان حمزة العيلي بإشادة قوية من الإعلامي محمد علي خير، الذي عبر عن إعجابه الشديد بأداء العيلي في مسلسل “النص” بطولة الفنان أحمد أمين، والذي يُعرض حاليًا ضمن سباق رمضان 2025.



وقال الإعلامي محمد علي خير عبر حسابه على فيس بوك منشورًا أشاد فيه بموهبة العيلي، قائلًا:"فيه ممثلين وفي حمزة العيلي بس!".

وسارع حمزة العيلي للرد عليه، وكتب: "أستاذنا الفاضل الراقي المحترم، شكرًا لذوقك، على راسي، واحنا لسه بنتعلم يا أستاذنا، خالص محبتي وتقديري لحضرتك".

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