القصة الكاملة لمأساة رهائن القطار المختطف في باكستان

أعلن المسؤولون في باكستان، الأربعاء، انتهاء الهجوم على القطار، في عملية أدت إلى مقتل المهاجمين وعدد من الرهائن وكان القطار يقل 450 راكبا.

مقتل المهاجمين وعدد من الرهائن في قطار باكستان



وكان مسلحون باكستانيون قد قالوا، الأربعاء، إنهم قتلوا 50 رهينة بعد اختطاف قطار على متنه 450 راكبا، فيما ذكر مسؤول أمني أن عشرات المسلحين الانفصاليين من البلوش فجروا خط سكك حديدية وأطلقوا صواريخ أمس الثلاثاء على قطار جعفر إكسبريس.

إنقاذ أكثر من 300 من ركاب القطار

وأفاد مسؤولون حكوميون بإنقاذ أكثر من 300 من ركاب القطار مع استمرار العملية. ولم يكشف المسؤولون عدد القتلى من الرهائن.

وقال مسؤول لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، بشرط عدم الكشف عن هويته: "عمليتنا دخلت مرحلتها النهائية، وتم قتل جميع المسلحين، والقوات الخاصة تتقدم الآن لدخول عربات القطار".

وأضاف: "لا نعرف بعد عدد الركاب الذين قُتلوا، فما زال علينا إحصاء الجثث".

وكانت الحكومة قد ذكرت، الأربعاء، أن مسلحين يرتدون سترات ناسفة يجاورون رهائن محتجزين في قطار خطفه مهاجمون في جنوب غرب البلاد، مما أدى إلى تعقيد جهود الإنقاذ، في وقت توشك فيه مهلة حددها الخاطفون على الانقضاء.

وقال مسؤولون أمنيون إن العشرات من المسلحين الانفصاليين من البلوش فجروا خطا للسكك الحديدية وأطلقوا قذائف على القطار أمس الثلاثاء وهو يقل أكثر من 450 راكبا.

وكان القطار المحتجز متجها من كويتا عاصمة إقليم بلوشستان إلى بيشاور في إقليم خيبر بختونخوا.

وشاركت قوات يقدر عددها بالمئات وفرق على متن طائرات هليكوبتر في جهود إنقاذ الرهائن الجارية في منطقة جبلية نائية.

وقال مسؤولون إن سائق القطار والعديد من الأشخاص قتلوا بالفعل.

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