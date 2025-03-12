الأربعاء 12 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

القصة الكاملة لمأساة رهائن القطار المختطف في باكستان

جندي باكستاني،فيتو
جندي باكستاني،فيتو

أعلن المسؤولون في باكستان، الأربعاء، انتهاء الهجوم على القطار، في عملية أدت إلى مقتل المهاجمين وعدد من الرهائن وكان القطار يقل 450 راكبا.

مقتل المهاجمين وعدد من الرهائن في قطار باكستان 


وكان مسلحون باكستانيون قد قالوا، الأربعاء، إنهم قتلوا 50 رهينة بعد اختطاف قطار على متنه 450 راكبا، فيما ذكر مسؤول أمني أن عشرات المسلحين الانفصاليين من البلوش فجروا خط سكك حديدية وأطلقوا صواريخ أمس الثلاثاء على قطار جعفر إكسبريس.

إنقاذ أكثر من 300 من ركاب القطار

 

وأفاد مسؤولون حكوميون بإنقاذ أكثر من 300 من ركاب القطار مع استمرار العملية. ولم يكشف المسؤولون عدد القتلى من الرهائن.

وقال مسؤول لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، بشرط عدم الكشف عن هويته: "عمليتنا دخلت مرحلتها النهائية، وتم قتل جميع المسلحين، والقوات الخاصة تتقدم الآن لدخول عربات القطار".

وأضاف: "لا نعرف بعد عدد الركاب الذين قُتلوا، فما زال علينا إحصاء الجثث".

وكانت الحكومة قد ذكرت، الأربعاء، أن مسلحين يرتدون سترات ناسفة يجاورون رهائن محتجزين في قطار خطفه مهاجمون في جنوب غرب البلاد، مما أدى إلى تعقيد جهود الإنقاذ، في وقت توشك فيه مهلة حددها الخاطفون على الانقضاء.

وقال مسؤولون أمنيون إن العشرات من المسلحين الانفصاليين من البلوش فجروا خطا للسكك الحديدية وأطلقوا قذائف على القطار أمس الثلاثاء وهو يقل أكثر من 450 راكبا.

وكان القطار المحتجز متجها من كويتا عاصمة إقليم بلوشستان إلى بيشاور في إقليم خيبر بختونخوا.

وشاركت قوات يقدر عددها بالمئات وفرق على متن طائرات هليكوبتر في جهود إنقاذ الرهائن الجارية في منطقة جبلية نائية.

وقال مسؤولون إن سائق القطار والعديد من الأشخاص قتلوا بالفعل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باكستان قطار باكستان رهائن قطار باكستان الشرطة الباكستانية

مواد متعلقة

استعراض فنون باكستان، الأوبرا تطلق سهراتها العربية والإسلامية الرمضانية

محتجزو قطار باكستان يهددون بإعدام الرهائن خلال 48 ساعة حال عدم تنفيذ مطالبهم

مسلحون يحتجزون 450 رهينة من ركاب قطار في باكستان

الأكثر قراءة

مصدر بالأهلي: سنعلن عدم استكمال الدوري في هذا الموعد

بعد أزمة القمة 130، اجتماع حاسم بين وزير الرياضة ومحمود الخطيب

مجلس الأهلي يحتوي غضب كولر بعد أزمة القمة

الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين بعد العيد

الفلوس مزورة، مزارع يضع محمد رمضان في موقف محرج (فيديو)

مجلس الزمالك يعقد اجتماعًا طارئًا، تعرف على السبب

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2025 في المحافظات

أستاذ بهارفارد يكشف التوصل لعلاج جديد لمرض السكر وقرب وصوله لمصر

منوعات

المزيد

القصة الكاملة لمأساة رهائن القطار المختطف في باكستان

أم مكلومة في سوريا تشعل مواقع التواصل

وفاة إمرأة أثناء عملية تجميل بالأنف في العراق

استخدام البوق بدلًا من الطبل، عادات غريبة للسحور في إحدى قرى تركيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الأربعاء

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12-3-2025 (آخر تحديث)

تعرف على أقل سعر لكيلو الأرز اليوم الأربعاء في الأسواق

أسعار السكر اليوم الأربعاء 12-3-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أشهر قفشات عمرو سعد في سيد الناس (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

بعد موت شاب أثناء صلاة التراويح، باحث إسلامي: استمرار الصلاة مخالف للدين

يقول نبينا "إن لله أهلين من الناس" فمن هم؟ وزير الأوقاف السابق يوضح

كيف تتخلص من التفكير الزائد والتوتر والقلق؟ روشتة نبوية من عمرو خالد (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية