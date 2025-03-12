الأربعاء 12 مارس 2025
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محافظات

احتفالية كبرى لإعادة افتتاح النصب التذكاري في جبل مريم بالإسماعيلية

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

عقد اللواء  أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية اليوم الأربعاء، اجتماعًا تنسيقيًا للإعداد والتجهيز لإقامة احتفالية كبرى لإعادة افتتاح النصب التذكاري بمنطقة جبل مريم بالإسماعيلية.  

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أبرز الحضور خلال الاجتماع 

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري بالمحافظة، المستشار الهندسي للوزير المحافظ، معاون الوزير المحافظ للمشروعات، والجهات المعنية بالاجتماع.
 

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

أهمية النصب التذكارى 

وخلال الاجتماع أكد محافظ الإسماعيلية، على الأهمية التاريخية والدينية والجمالية للنصب التذكاري بمنطقة جبل مريم حيث تم إقامته تخليدًا لرفات الجنود القتلى في الحرب العالمية الأولى، وترجع أهميته الدينية إلى كونه مقام على جبل مريم "مسار العائلة المقدسة والسيدة مريم العذراء". 

 

وضع محافظة الإسماعيلية على الخريطة السياحية 

وأشار أكرم إلى وضع محافظة الإسماعيلية على الخريطة السياحية من خلال تسليط الضوء على إمكانيات المحافظة السياحية والبيئية. 

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

وخلال الاجتماع، تم مناقشة التعاون والتنسيق مع عدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات منها الأمانة العامة لوزارة الدفاع ووزارة السياحة والآثار المصرية ووزارة الثقافة ووزارة التنمية المحلية ووزارة الخارجية وهيئة قناة السويس والكنيسة الكاثوليكية، بالإضافة إلى مناقشة مقترحات الترتيبات اللازمة لإقامة الاحتفالية، هذا إلى جانب عرض الأماكن المقترحة للتجميل والتطوير؛ من أجل إبراز الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة. 

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

ومن الجدير ذكره، أن النصب التذكاري بمنطقة جبل مريم بالإسماعيلية تم افتتاحه في 3 فبراير 1930، والنصب من تصميم الفرنسي ميشيل روسبيتز ونفذه النحات ريموند ديلامار.
 

 

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