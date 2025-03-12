بالأسعار، طرح أراضي تجاري للتخصيص الفوري

تواصل وزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية طرح قطع الأراضي الاستثمارية بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.

وتطرح بمدينة برج العرب الجديدة أرض اجتماعي بمساحة 6018 مترا بسعر 9590 جنيها، وأرض تجاري إداري بمساحة 1500 متر بسعر 16250 جنيها.

وبمدينة النوبارية الجديدة أرض حق انتفاع بمساحة 1375 مترا وبمدينة العاشر من رمضان أرض تجاري بمساحة 12668 مترًا بسعر 20030 جنيهًا.

وتطرح بمدينة أسيوط الجديدة أرض تجاري إداري بمساحة 4218 مترًا بسعر 13270 جنيهًا، وأرض تجاري بمساحة 5197 مترًا بسعر 22710 جنيهات، وأرض تجاري بمساحة 1433 مترًا بسعر 23045 جنيهًا، وأرض تجاري بمساحة 11652 مترًا بسعر 22405 جنيهات، وأرض تجاري سكني بمساحة 967 مترًا بسعر 18700 جنيه، وأرض تجاري بمساحة 1479 مترًا بسعر 15305 جنيهات.

وتعمل الوزارة على طرح المزيد من الأراضي لتلبية الطلب المتزايد بالسوق وخاصة بالمدن الجديدة، وتطرح بشكل دوري حزمة من قطع الأراضي بمساحات وأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.

وتعلن الوزارة بشكل دوري حزمة من طروحات الأراضي بأنشطة استثمارية متنوعة بالمدن الجديدة لتلبية احتياجات السوق من المطورين والمستثمرين، وذلك وفقًا لآلية التخصيص الفوري للأراضي.

وكشف المهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس الجهاز مدينة العبور الجديدة عن تنفيذ أكثر من 27 ألف وحدة سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة.

وتابع رئيس الجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي بالحي ١٤ حيث تفقد أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية للوحدات السكنية كما تابع سيادته أعمال الباراكت واللاندسكيب بموقع المشروع، حيث أكد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لضمان تسليم الوحدات السكنية للمستحقين في المواعيد المقررة.

كما تابع رئيس الجهاز أعمال الطرق واللاندسكيب والباركات بالحي 15 والذي يضم 705 عمارات بإجمالي 16920 وحدة سكنية والحي 16 والذي يضم 433 عمارة بإجمالي 10392 وحدة سكنية حيث تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لضمان تسليم الوحدات السكنية للمستحقين في المواعيد المقررة، بالإضافة إلى ذلك تابع رئيس الجهاز أعمال المرافق والفرمة والبلدورة وتنسيق الموقع (اللاندسكيب) للطريق الفاصل بين الحيين 15 و16 حيث تهدف هذه الأعمال إلى تحسين البنية التحتية وتوفير بيئة سكنية متكاملة تلبي احتياجات السكان. وشدد رئيس الجهاز على أهمية تنفيذ هذه الأعمال وفقًا لأعلى معايير الجودة وضمن الجداول الزمنية المحددة.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص جهاز مدينة العبور الجديدة على متابعة سير العمل في مشروعات الإسكان الاجتماعي وتطوير البنية التحتية، بهدف توفير سكن ملائم وخدمات متكاملة للمواطنين، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري.

أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على زيادة الإقبال من الشركات والمطورين للحصول على قطع اراضى بالمدن الجديدة.

وانتهت الوزارة من تخصيص قطع اراضى ووحدات سكنية خلال العام المالي الحالي بإجمالي قيمة 2.8 مليار جنيه بمدينة المنيا الجديدة، وباعت الوزارة قطع أراضِ بالدولار الأمريكي بقيمة 38 مليون دولار بما يعادل 1.9 مليار جنيه بمدينة المنيا الجديدة وقطع أراضٍ بالجنيه المصري خلال نفس العام بقيمة إجمالية 900 مليون جنيه، فضلا ًعن بيع الوحدات السكنية لمشروع سكن مصر بقيمة 400 مليون جنيه تقريبًا، بخلاف ما تم بيعه من محال تجارية وقطع أراض بأنشطة حرفية، وسكنية بمشروع بيت الوطن بالدولار الأمريكي، بحسب المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة.

جذب الاستثمار وتشجيع المستثمرين وتذليل العقبات الإدارية

وقام الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون التجارية والعقارية والدكتور محاسب محمد عبد الحميد، رئيس الإدارة المركزية بالقطاع ومجموعة عمل المتابعة الدورية لإدارات الشئون العقارية بأجهزة المدن الجديدة، بزيارة إلى مدينة المنيا الجديدة لمتابعة إجراءات التصرفات العقارية وحجم مبيعات الأراضي والوحدات بالمدينة، بجانب متابعة تنفيذ التيسيرات التي يقرها مجلس إدارة الهيئة للعملاء، وذلك بحضور، ومسئولو الجهاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.