الأحد 09 مارس 2025
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عقارات

أغلى وأرخص شقة بمشروع Valley Towers East بالعبور الجديدة

شقق الاسكان
شقق الاسكان

كشفت  وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على الإقبال الكبير على وحدات الطرح الجديد من مبادرة "بيتك في مصر" للمواطنين العاملين بالخارج.

وتطرح الوزارة أكثر من 5 آلاف وحدة بحوالي 12 مشروعًا مختلفًا، وتطرح شقق مشروع Valley Towers East بمدينة العبور الجديدة  بمساحات من 89 لـ 116 مترًا مربعًا.

وسجل أقل سعر للشقة 962 ألف جنيه واعلى سعر 1,4 مليون جنيه.

فالي تاورز إيست بالعبور الجديدة

"فالي تاورز إيست" بالعبور الجديدة، عبارة عن مبانٍ سكنية حديثة بتصاميم عصرية، ويتميز بموقعه الإستراتيجي بالقرب من الطرق الرئيسية، حيث يوفر المشروع خدمات متكاملة على رأسها المراكز التجارية، والمرافق الرياضية، والمساحات الخضراء، ما يضمن بيئة سكنية مريحة ومتميزة.

يضم مشروع Valley Towers East بمدينة العبور الجديدة مباني سكنية حديثة بتصاميم عصرية، ويتميز بموقعه الاستراتيجي بالقرب من الطرق الرئيسية، حيث يوفر المشروع خدمات متكاملة على رأسها المراكز التجارية، والمرافق الرياضية، والمساحات الخضراء، ما يضمن بيئة سكنية مريحة ومتميزة.

 

أسعار شقق مشروع Valley Towers East بمدينة العبور الجديدة 

وحددت الوزارة أسعار شقق مشروع Valley Towers East بمدينة العبور الجديدة  كالتالي:

ولإجراء جولة افتراضية بوحدات الحى السكنى الخامس جاردن سيتي الجديدة للرابط من هنا.
 

مبادرة بيتك فى مصر

وبيتك في مصر مبـــادرة جديـــدة أطلقتهـــا وزارة الإســـكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتعـــاون مـــع وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج تلبيـــة لمطالـــب المصريين بالخـــارج بتوفيـــر آليـــة تمكنهم من شـــراء وحـــدات ســـكنية بأهـــم المشـــروعات العقاريـــة وأكثرهـــا تميزًا بغرض الاســـتثمار أو الاســـتقرار. 

اختـــارت وزارة الإســـكان أفضـــل المواقـــع الاســـتثمارية بمشـــاريع المبـــادرة بوحـــدات جاهـــزة للتســـليم الفـــوري وبحـــد أقصـــى نهايـــة 2025. ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات ﺑﺎﻟﻤﺒﺎدرة ﻳﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ 5055 وﺣﺪة ﺳﻜﻨﻴﺔ وﻓﻴﻼ، ﻓﻲ ﻣُﺪن: اﻟﻌﻠﻤﻴﻦ اﻟﺠﺪﻳﺪة، واﻟﻌﺎﺻـﻤـﺔ الإدارﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة، واﻟﻤﻨﺼﻮرة اﻟﺠﺪﻳﺪة، واﻟﺴﺎدس ﻣﻦ أﻛﺘﻮﺑﺮ، وحدائق أكتوبر، واﻟﺸﻴﺦ زاﻳﺪ، وﺳﻮر ﻣﺠﺮى اﻟﻌﻴﻮن، واﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﺠﺪﻳﺪة، واﻟﻌﺒﻮراﻟﺠﺪﻳﺪة.

 

الإجراءات وتأمين وسلامة انتقال الأموال

وانتهت  وزارة الإسكان بكافة أجهزتها التابعة وفي مقدمتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من عقد اتفاق مع بنك مصر لتحديد وسائل الدفع الإلكتروني عن بُعد بما يضمن سهولة الإجراءات وتأمين وسلامة انتقال الأموال، حيث يتم سداد قيمة الوحدات السكنية والدفعات المقدمة للحجز "بالدولار الأمريكي" أمام مختلف شرائح المصريين المقيمين بالخارج، وحرصت الوزارة على توفير كافة التسهيلات التي تُمكن الجميع من الاستفادة بالفرص الاستثنائية المعروضة خلال المرحلة الراهنة.

 والطرح السكني الجديد يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية التي تؤكد ضرورة إتاحة كافة فرص الاستثمار العقاري لأبناء الوطن بالخارج وتوفير ميزات تنافسية وتيسير كافة الإجراءات التعاقدية وطرح آليات دفع ميسرة، واطلعت الوزارة على كافة تفضيلات ومطالب المصريين بالخارج، وتطرح المرحلة الأولى متضمنة فرصًا متميزة بالوحدات السكنية التي تناسب وتلبي كافة احتياجات الشرائح المختلفة.

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