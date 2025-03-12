رئيس الوزراء يكشف خطة الحكومة لمواجهة التحديات الراهنة.. مدبولي يوضح تطورات رفع الدعم عن المواد البترولية.. ويزف بشرى سارة للمواطنين يبدأ تطبيقها عقب عيد الفطر

عقد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي مؤتمرا صحفيا عقب اجتماع الحكومة الاسبوعي لاستعراض أبرز القضايا المحلية وخطة الحكومة لمواجهتها.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن مصر جددت تأكيدها على ثوابتها الراسخة تجاه القضية الفلسطينية، مشددة على أنها لم ولن تحيد عنها، سواء في الوقت الحالي أو في المستقبل، انطلاقًا من موقفها التاريخي الداعم للحقوق الفلسطينية المشروعة، مشيرا إلي أن هذا الأسبوع شهد نشاطًا مكثفًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث عقد عدة اجتماعات مع عدد من الوزراء لمتابعة الملفات المهمة.

طرح 400 ألف وحدة سكنية للإسكان الاجتماعي

وأوضح رئيس الوزراء أن الرئيس اجتمع ايضا بوزير الإسكان، حيث وجّه بإطلاق مشروع إسكان جديد، مع الإعلان عن طرح 400 ألف وحدة سكنية عقب عيد الفطر، لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع، في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية العمرانية وتوفير السكن الملائم للمواطنين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه عقد اجتماعا مع وزير الإسكان لمتابعة تفاصيل المشروع، مشيرًا إلى أن الدولة تواصل العمل على تنفيذ خططها لتوفير وحدات سكنية تلبي احتياجات المواطنين بمختلف فئاتهم، ضمن استراتيجية شاملة تستهدف تحسين جودة الحياة.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، أن الأسواق المصرية لا تشهد نقصًا في أي سلعة أساسية، مشيرًا إلى توافر احتياطيات كافية من مختلف المنتجات لتلبية احتياجات المواطنين، مشيرا إلي أن الوضع الاقتصادي الحالي أفضل بكثير، وأن الدولة تسير في مسار سليم نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وأن الحكومة تتابع عن كثب توافر السلع في الأسواق، وتعمل على ضمان استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين.

توفير السلع بالاسواق

وأوضح أن الاحتياطيات الدولارية مستقرة، مما يعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات العالمية، موضحًا أن الدولة مستمرة في تنفيذ المشروعات القومية التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص العمل، مؤكدًا أن هذه المشروعات تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

خطة الحكومة لرفع الدعم عن الوقود

وقال إن الحكومة مستمرة في تنفيذ خطتها التدريجية لرفع دعم الوقود، والتي من المقرر أن تكتمل بحلول نهاية عام 2025، موضحًا أن هناك توازنًا في الدعم بين المنتجات المختلفة، مع الإبقاء على دعم أنبوبة البوتاجاز لضمان عدم تأثر الفئات الأكثر احتياجًا، موضحا أن الحكومة تعمل على إدارة ملف الوقود بحرص شديد، بما يضمن استقرار السوق المحلية ويحقق التوازن بين توفير الموارد المالية للدولة وحماية المواطنين من أي تأثيرات سلبية، مشيرا إلي أن الحكومة مستمرة في تطوير منظومة الدعم والخدمات المقدمة للمواطنين، حيث سيتم دمج منظومة الكارت الموحد لتشمل التأمين الصحي الشامل، وصرف المعاشات والمرتبات، وبرنامج تكافل وكرامة، بالإضافة إلى الخدمات المخصصة لذوي الهمم.

تطوير منطقة وسط البلد

كما تطرق مدبولي إلى عدد من الملفات المهمة، منها تطوير منطقة وسط البلد مع الحفاظ على طابعها المعماري الفريد، وإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" خلال العام المالي المقبل، إلى جانب استهداف خفض معدل التضخم إلى 10% بحلول عام 2026، مؤكدًا أن الاحتياطات الدولارية للدولة مستقرة.

وأشار إلى أن الموازنة الجديدة تعطي أولوية لقطاعي التعليم والصحة، حيث تصل مخصصات برنامج "تكافل وكرامة" إلى 53 مليار جنيه، مع الإعلان عن طرح 400 ألف وحدة سكنية بعد عيد الفطر مباشرة، في إطار جهود الدولة لتوفير السكن الملائم للمواطنين.

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