رئيس الوزراء: كارت الخدمات الموحد يضمن وصول الدعم لمستحقيه

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن كارت الخدمات الموحد سيغطي مختلف الخدمات الحكومية، بما في ذلك برنامج "تكافل وكرامة"، التأمين الصحي الشامل، وصرف المرتبات والمعاشات، مما يسهل حصول المواطنين على الدعم والخدمات بطريقة أكثر كفاءة.

وخلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أكد رئيس الوزراء أن الكارت سيتضمن أيضًا خدمات مخصصة لذوي الهمم، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لتقديم الدعم بشكل أكثر تكاملًا وشمولية، لضمان تحسين مستوى المعيشة للمواطنين المستحقين.

وفيما يتعلق بمنظومة التموين، أوضح مدبولي أنه سيتم العمل على تنقية قوائم المستفيدين، مع إعادة صياغة المعايير الخاصة بتحديد الفئات المستحقة للدعم، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين وتحقيق العدالة الاجتماعية.

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