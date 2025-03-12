رئيس الوزراء: الموازنة الجديدة تدعم التعليم والصحة وتخصص 53 مليار جنيه لـ"تكافل وكرامة"

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الموازنة العامة الجديدة تضع أولوية لزيادة مخصصات قطاعات التعليم والصحة، مشيرًا إلى أن الدعم المخصص لبرنامج "تكافل وكرامة" في الموازنة الجديدة يصل إلى 53 مليار جنيه، في إطار جهود الدولة لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.

وخلال مؤتمر صحفي، أوضح رئيس الوزراء أن يوم 3 يوليو المقبل سيشهد افتتاح المتحف المصري الكبير في احتفالية عالمية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي شدد على ضرورة أن تكون مراسم الافتتاح على أعلى مستوى يليق بأهمية هذا الصرح الثقافي والتاريخي.

كما أشار مدبولي إلى أن الأيام الماضية شهدت مرور ذكرى مجموعة من الأحداث الوطنية العظيمة، من بينها يوم الشهيد والمحارب القديم، الذي يتزامن مع ذكرى انتصار العاشر من رمضان (حرب أكتوبر 1973)، مؤكدًا أن هذه الذكرى تجسد بطولات القوات المسلحة في الدفاع عن الوطن. ووجه رئيس الوزراء التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأبطال القوات المسلحة، والشعب المصري بهذه المناسبات المجيدة.

وفي سياق متصل، وجه رئيس الوزراء تحية تقدير واحترام للمرأة المصرية، التي كانت دائمًا في مقدمة الصفوف، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.