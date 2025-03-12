الأربعاء 12 مارس 2025
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أخبار مصر

مدبولي: مصر تؤكد ثوابتها تجاه القضية الفلسطينية، والرئيس يعقد اجتماعات مكثفة لمتابعة الملفات الحيوية

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء إن مصر جددت تأكيدها على ثوابتها الراسخة تجاه القضية الفلسطينية، مشددة على أنها لم ولن تحيد عنها، سواء في الوقت الحالي أو في المستقبل، انطلاقًا من موقفها التاريخي الداعم للحقوق الفلسطينية المشروعة.  

وأضاف رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي أن هذا الأسبوع شهد نشاطًا مكثفًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث عقد عدة اجتماعات مع عدد من الوزراء لمتابعة الملفات المهمة.

 وفي هذا السياق، التقى اليوم وزير السياحة والآثار لبحث آخر استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير، أحد أبرز المشروعات الثقافية والسياحية في مصر والعالم.  

وأوضح رئيس الوزراء أن الرئيس اجتمع ايضا بوزير الإسكان، حيث وجّه بإطلاق مشروع إسكان جديد، مع الإعلان عن طرح 400 ألف وحدة سكنية عقب عيد الفطر، لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع، في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية العمرانية وتوفير السكن الملائم للمواطنين.

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المؤتمر الصحفي الأسبوعي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء القضية الفلسطينية وزير السياحة

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