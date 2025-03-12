مدبولي: مصر تؤكد ثوابتها تجاه القضية الفلسطينية، والرئيس يعقد اجتماعات مكثفة لمتابعة الملفات الحيوية

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء إن مصر جددت تأكيدها على ثوابتها الراسخة تجاه القضية الفلسطينية، مشددة على أنها لم ولن تحيد عنها، سواء في الوقت الحالي أو في المستقبل، انطلاقًا من موقفها التاريخي الداعم للحقوق الفلسطينية المشروعة.

وأضاف رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي أن هذا الأسبوع شهد نشاطًا مكثفًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث عقد عدة اجتماعات مع عدد من الوزراء لمتابعة الملفات المهمة.

وفي هذا السياق، التقى اليوم وزير السياحة والآثار لبحث آخر استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير، أحد أبرز المشروعات الثقافية والسياحية في مصر والعالم.

وأوضح رئيس الوزراء أن الرئيس اجتمع ايضا بوزير الإسكان، حيث وجّه بإطلاق مشروع إسكان جديد، مع الإعلان عن طرح 400 ألف وحدة سكنية عقب عيد الفطر، لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع، في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية العمرانية وتوفير السكن الملائم للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.