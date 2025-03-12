تفقد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، اليوم الأربعاء، عددًا من المشروعات الاستثمارية التابعة لإدارة شباب بولاق الدكرور.

وشملت الجولة متابعة الأعمال الإنشائية للمبنى الإداري لمركز شباب زنين، والمقرر تسليمه خلال 60 يومًا، بالإضافة إلى تفقد موقع الملعب الخماسي الذي بدأت إجراءات إنشائه، كما زار الصبروط مركز شباب كفر طهرمس، حيث تفقد الملعب الخماسي الذي تم الانتهاء من إنجازه بالفعل.

وكيل الشباب والرياضة بالجيزة يتفقد مشروعات استثمارية جديدة

أهمية المشروعات الاستثمارية لتطوير المنشآت الشبابية والرياضية بالجيزة

وأكد الدكتور محمود الصبروط أن هذه المشروعات الاستثمارية تأتي برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، في إطار دعم الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية لمراكز الشباب. وأوضح أن الاستثمار الرياضي يعد أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة، حيث تسهم هذه المشروعات في توفير بيئة متكاملة للشباب لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية، وتعظيم موارد مراكز الشباب بما يخفف الحمل عن كاهل الدولة للصرف على الأنشطة المتنوعة الخاصة بالنشء والشباب وغيرهم من المترددين على المركز، وبما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وكيل الشباب والرياضة بالجيزة يتفقد مشروعات استثمارية جديدة

أشرف صبحي يبحث مع رئيس اتحاد كرة اليد خطط تطوير اللعبة وإعداد المنتخبات

من ناحية أخرى، التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع خالد فتحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، لمناقشة الخطط والبرامج المستقبلية لتطوير اللعبة.

تناول اللقاء سبل دعم المنتخبات الوطنية بمختلف فئاتها، والاستعدادات الخاصة بالمنافسات القارية والعالمية المقبلة، إلى جانب مناقشة استراتيجية إعداد اللاعبين الناشئين والشباب لتأهيلهم للمشاركة في البطولات الكبرى.

أشرف صبحي يبحث مع رئيس اتحاد كرة اليد خطط تطوير اللعبة وإعداد المنتخبات

وأكد الوزير على دعم الوزارة الكامل لاتحاد كرة اليد، مشيدًا بالإنجازات التي حققتها المنتخبات الوطنية في السنوات الأخيرة، ومؤكدًا على أهمية الاستمرار في تطوير المنظومة بما يواكب التحديات الرياضية العالمية.

خالد فتحي يستعرض خطط اتحاد اليد لاكتشاف المواهب

من جانبه، استعرض خالد فتحي خطط العمل خلال الفترة المقبلة، والتي تتضمن برامج تدريبية مكثفة، واستراتيجية لاكتشاف المواهب الواعدة، والتعاون مع الأندية والهيئات الرياضية لتوسيع قاعدة الممارسين للعبة.

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